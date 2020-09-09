Сумская, Билык, Монро и другие звезды снялись ню для фотопроекта "Антиэйджизм"

В фотопроекте реализовали идею о том, что возраст не имеет значения

8 сентября в Киеве прошла громкая презентация социально-провокационного проекта "Антиэйджизм. Возраст не имеет значения" фотографа Trisha, в котором снялись ню украинские селебрити Ольга Сумская, Ирина Билык, Дима Коляденко, Монро, Василиса Фролова, дуэт Анна-Мария, Катя Бужинская, Анна Добрыднева.

Фотовыставка "Антиэйджизм" проходит с 9 сентября по 9 октября в пространстве Dialog Hub. Вход бесплатный. Цель фотопроекта — показать красоту, свободу, смелость и сексуальность вне временных рамок и стереотипов, научить принимать и любить себя в любом возрасте.

Фотопроект "Антиэйджизм" Фото: Trisha

По словам фотографа, съемка "Антиэйджизм" — это первый шаг на пути к формированию нового социального тренда на сексуальное тело в любом возрасте и развитию толерантности к свободной демонстрации тела, независимо от цифры в паспорте.

"Я уверена, что не возраст делает человека, а человек делает свой возраст привлекательным и интересным для других, — поделилась Ирина Билык. — Недавно я написала песню, в которой есть такие слова: "Старость придумали грустные люди. Старым, поверь, никогда я не буду. Жизнь нам дана для того, чтоб влюбляться и обниматься, и целоваться". Вот вам и ответ на все вопросы".

"Сексуальность женщины не угасает с возрастом, она расцветает новыми красками, более глубокими и наполненными, — рассказала Ольга Сумская. — Проект "Антиэйджизм" просто необходим сегодня, как утверждение зрелой красоты!"

Украинские звезды снялись в провокационном ню-фотопроекте "Антиэйджизм" Украинские звезды снялись в провокационном ню-фотопроекте "Антиэйджизм" Украинские звезды снялись в провокационном ню-фотопроекте "Антиэйджизм" Украинские звезды снялись в провокационном ню-фотопроекте "Антиэйджизм" Украинские звезды снялись в провокационном ню-фотопроекте "Антиэйджизм" Украинские звезды снялись в провокационном ню-фотопроекте "Антиэйджизм" Украинские звезды снялись в провокационном ню-фотопроекте "Антиэйджизм" Украинские звезды снялись в провокационном ню-фотопроекте "Антиэйджизм" Украинские звезды снялись в провокационном ню-фотопроекте "Антиэйджизм" 1/9

Первая часть проекта "Антиэйджизм" была снята в феврале. Тогда в объективе Trisha появились девять девушек — группа подруг "Стильные Бабочки", как они себя называют. В продолжение фотоистории идею поддержали украинские селебрити, которые разделись для съемки Trisha.

"После выхода первой части проекта я начала получать десятки писем благодарности от женщин 40-60+ лет, и они все хотели присоединиться. Мой мир перевернулся, — делится Trisha. — Проект вызвал резонанс, и тут же было принято решение снимать вторую часть с украинскими знаменитостями".

Ранее мы рассказывали вам, к каким экстрасенсам обращаются Билык, Пугачева и другие знаменитости. Также ранее alyona alyona, Джамала и другие артисты поддержали акцию #НасНеЧують.

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