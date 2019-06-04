Super Misha: нежная Романова снялась для мужского журнала XXL

Экс-участница "ВИА Гры" украсила июньский номер популярного глянца

Миша Романова снялась для журнала XXL Фото: пресс-служба

Экс-"ВИА Гра" Миша Романова, которая в мае презентовала новый клип на песню "Лунная", украсила обложку мужского журнала XXL. Перед объективом киевского фотохудожника Андрея Иваськив певица предстала такой, какой она есть в жизни: хрупкой внешне но стойкой и уверенной внутренне.

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Июньская обложка XXL с Мишей Романовой – юбилейная в истории сотрудничества певицы с журналом. Три раза и каждый – в новом амплуа: впервые певица появилась на обложке в качестве солистки легендарной группы "ВИА Гра", в которой Миша блистала 5 лет, далее последовал кавер с Максом Барских, а сегодня настал час ее появления как сольной артистки.

В блиц-интервью журналисту издания певица расставила все точки над "i" по нескольким темам: почему год с момента ухода из "ВИА Гры" она молчала в публичном пространстве, есть ли контракт между ней и Максом Барских, который помогает в реализации ее сольной карьеры, и мужчине, способном покорить ее сердце.

Относительно своего репертуара Миша признается, что лучше всего у нее получаются автобиографичные песни:

"На момент создания песни MAKEUP она была проекцией будущей меня, сегодня я и есть та самая героиня, которая сказала себе: "Прощайте, комплексы"! Кстати, эта фотосессия тоже о расставании со страхами. Я хотела создать саундтрек для каждой девушки, готовящейся к свиданию".

Миша Романова для XXL Фото: пресс-служба Миша Романова для XXL Фото: пресс-служба Миша Романова для XXL Фото: пресс-служба 1/3

Напомним, что ранее в сети обсуждали слухи о романе между Максом Барских и Мишей Романовой.

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