Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Суперфинал шоу "Удивительные люди": победители будут бороться за главный приз

Девять недель подряд зрители телеканала "Украина" следили за испытаниями украинцев, которые обладают чрезвычайными способностями

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 21:19

Суперфинал шоу "Удивительные люди". Сегодня на телеканале "Украина". 9 победителей предыдущих программ будут бороться за суперприз – 200 000 гривен. Участникам, которых организаторы проекта называют супер-лигой, придется пройти еще более сногсшибательные испытания, чем те, что уже позади. Имя победителя зрители узнают сегодня. В прямом эфире. Но как снимали суперфинал – можно узнать уже сейчас.

На сцене съемочной площадки финала интеллектуально-развлекательного шоу "Удивительные люди" уже ведущий, эксперты и супер-лига финалистов. Девять недель подряд зрители телеканала "Украина" следили за испытаниями украинцев, которые обладают чрезвычайными способностями. Девять сильнейших – победители каждой из программ, встретились в финале.

Среди них Артем Гарин. Обладает феноменальной памятью – запомнил 24000 знаков числа ПИ, после запятой. Свои способности Артем начал развивать 5 лет назад. И уже установил три рекорда Украины. Во время съемок суперфинала шоу, даже ему, опытному, пришлось нелегко.

"Мне создали условия, в которых концентрироваться было крайне тяжело. Точно такие условия, которые бывают у космонавтов, когда они выходят на орбиту", – говорит он.

За суперприз в 200 000 гривен, которые получит победитель, кроме Артема, соревнуются незрячий парень-эхо-локатор, который узнает предметы на слух, женщина-компьютер с феноменальной зрительной памятью, человек-мультифункционал, который стоя на баланс-борде одновременно жонглирует и складывает кубик Рубика, и человек, который складывает этот кубик – вслепую. А еще – знаток опер только по движениям губ солистов, математический "Шумахер", который в уме складывает двух- и трехзначные числа, художник-амбидекстер, который одновременно рисует двумя руками, и парень, который определяет 400 пород собак на ощупь.

Команда проекта для каждого из 9-ти участников подготовила совершенно новые сверхсложные испытания. Чтобы в суперфинале они лучше продемонстрировали свои навыки.

"Испытания, которых не было ни в Украине, ни в Европе", – говорит Александр Скичко, ведущий шоу "Удивительные люди".

Победителя шоу определят именно зрители теканала "Украина" смс-голосованием, которое продолжается уже неделю. И каждый еще может отдать свой голос за своего фаворита. Звездные эксперты, которые и определяли финалистов предыдущих программ, поп-звезда Ольга Полякова, ученый Виктор Комаренко и любимые телеведущие Алексей Суханов и Мария Ефросинина сегодня баллов не ставят, а только наблюдают

"Каждый из них после испытания ехал домой, начинал готовиться к этому финалу, потому что недели, недели и недели посвящал тому, чтобы себя проявить. И повторюсь, этот день настал. Сегодня, не знаю, слышите вы или нет в воздухе очень так зашкаливают нагрузки эмоциональные", – говорит Мария Ефросинина, эксперт шоу "Удивительные люди".

Имя суперфиналиста градиозного шоу "Удивительные люди" зрители узнают уже сегодня. Просто в прямом эфире. Начало в 21.00. Смотрите. Самое интересное впереди.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Дивовижні люди
Реклама

Новости партнеров

Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»
Светличная: «У нас с Андреем Мироновым была единственная ночь»
Гела Месхи назвал самую большую проблему в браке с Климовой
Гела Месхи назвал самую большую проблему в браке с Климовой
Почему Элина Быстрицкая умерла в одиночестве
Почему Элина Быстрицкая умерла в одиночестве
Как и когда сажать картофель в 2019 году
Как и когда сажать картофель в 2019 году

Популярные статьи

Сегодня, 20:07Fun

Поздравления с Пасхой 2019: самые красивые открытки, короткие стихи и проза

Сегодня, 20:05Fun

Пасха 2019: что ни в коем случае нельзя делать и приметы

Сегодня, 13:42Fun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

Сегодня, 13:41Fun

Пасха 2019 – поздравления в стихах и смс, красивые открытки

Сегодня, 12:40Fun

Страстная суббота 2019: приметы и что нельзя делать

Сегодня, 08:00Fun

Благодатный огонь 2019: священник раскрыл тайну, как это происходит

Сегодня, 07:31Fun

Страстная неделя 2019: что нельзя делать перед Пасхой

Сегодня, 05:30Психология

Гороскоп на сегодня: Водолеев ждет финансовый успех, а Близнецы почувствуют удовольствие от жизни

Вчера, 20:53Психология

Гороскоп на май 2019 для знака Козерог: наступает время приятных перемен в личной жизни

Вчера, 17:15Fun

Страстная пятница 2019: приметы и что нельзя делать

Вчера, 09:43Fun

Страстная пятница 2019: главные приметы дня

Вчера, 05:11Психология

Гороскоп на сегодня: у Близнецов спокойный день, а Ракам стоит подумать об отпуске

25 апреляFun

Великий четверг 2019: приметы и что нельзя делать

25 апреляFun

Чистый четверг: приметы праздника

25 апреляFun

Чистый четверг 2019: главные запреты этого дня

25 апреляFun

Возле ЧАЭС нашли странное животное: появилось фото

Новости партнеров

«Самая красивая девочка в мире» отметила 18-летие
«Самая красивая девочка в мире» отметила 18-летие
Брэд Питт обеспокоен новым романом Анджелины Джоли
Брэд Питт обеспокоен новым романом Анджелины Джоли
Дружина Алвеса поділилася спокусливими фото в бікіні. Фото
Дружина Алвеса поділилася спокусливими фото в бікіні. Фото
Скандинавская ходьба: что снижает ее оздоровительный эффект
Скандинавская ходьба: что снижает ее оздоровительный эффект
9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам
9 «мужских» привычек женщин, которые втайне нравятся мужчинам
Кабачковый пирог, который хвалят часами
Кабачковый пирог, который хвалят часами
Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?
Типы женской фигуры: что нужно знать каждой девушке?
«Евровидение-2019»: крик души исполнителя из Грузии
«Евровидение-2019»: крик души исполнителя из Грузии