Суперфинал шоу "Удивительные люди": победители будут бороться за главный приз

Девять недель подряд зрители телеканала "Украина" следили за испытаниями украинцев, которые обладают чрезвычайными способностями

Суперфинал шоу "Удивительные люди". Сегодня на телеканале "Украина". 9 победителей предыдущих программ будут бороться за суперприз – 200 000 гривен. Участникам, которых организаторы проекта называют супер-лигой, придется пройти еще более сногсшибательные испытания, чем те, что уже позади. Имя победителя зрители узнают сегодня. В прямом эфире. Но как снимали суперфинал – можно узнать уже сейчас.

На сцене съемочной площадки финала интеллектуально-развлекательного шоу "Удивительные люди" уже ведущий, эксперты и супер-лига финалистов. Девять недель подряд зрители телеканала "Украина" следили за испытаниями украинцев, которые обладают чрезвычайными способностями. Девять сильнейших – победители каждой из программ, встретились в финале.

Среди них Артем Гарин. Обладает феноменальной памятью – запомнил 24000 знаков числа ПИ, после запятой. Свои способности Артем начал развивать 5 лет назад. И уже установил три рекорда Украины. Во время съемок суперфинала шоу, даже ему, опытному, пришлось нелегко.

"Мне создали условия, в которых концентрироваться было крайне тяжело. Точно такие условия, которые бывают у космонавтов, когда они выходят на орбиту", – говорит он.

За суперприз в 200 000 гривен, которые получит победитель, кроме Артема, соревнуются незрячий парень-эхо-локатор, который узнает предметы на слух, женщина-компьютер с феноменальной зрительной памятью, человек-мультифункционал, который стоя на баланс-борде одновременно жонглирует и складывает кубик Рубика, и человек, который складывает этот кубик – вслепую. А еще – знаток опер только по движениям губ солистов, математический "Шумахер", который в уме складывает двух- и трехзначные числа, художник-амбидекстер, который одновременно рисует двумя руками, и парень, который определяет 400 пород собак на ощупь.

Команда проекта для каждого из 9-ти участников подготовила совершенно новые сверхсложные испытания. Чтобы в суперфинале они лучше продемонстрировали свои навыки.

"Испытания, которых не было ни в Украине, ни в Европе", – говорит Александр Скичко, ведущий шоу "Удивительные люди".

Победителя шоу определят именно зрители теканала "Украина" смс-голосованием, которое продолжается уже неделю. И каждый еще может отдать свой голос за своего фаворита. Звездные эксперты, которые и определяли финалистов предыдущих программ, поп-звезда Ольга Полякова, ученый Виктор Комаренко и любимые телеведущие Алексей Суханов и Мария Ефросинина сегодня баллов не ставят, а только наблюдают

"Каждый из них после испытания ехал домой, начинал готовиться к этому финалу, потому что недели, недели и недели посвящал тому, чтобы себя проявить. И повторюсь, этот день настал. Сегодня, не знаю, слышите вы или нет в воздухе очень так зашкаливают нагрузки эмоциональные", – говорит Мария Ефросинина, эксперт шоу "Удивительные люди".

Имя суперфиналиста градиозного шоу "Удивительные люди" зрители узнают уже сегодня. Просто в прямом эфире. Начало в 21.00. Смотрите. Самое интересное впереди.

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