Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Супермодель Алина Байкова высказалась о новом президенте Украины

Украинская модель рассказала, как относится к Владимиру Зеленскому

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:09
Алина Байкова рассказала, как относится к Владимиру Зеленскому
Алина Байкова рассказала, как относится к Владимиру Зеленскому
Фото: instagram.com/alina_baikova

Известная украинская супермодель Алина Байкова, появившаяся обнаженной на обложке модного глянца, призналась, как относится к нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Девушка рассказала, что голосовала за нового главу государства находясь на территории США.

Смотрите также: история успеха модели с пышными формами:

"Я за Владимира Зеленского голосовала, в Нью-Йорке пошла и зарегистрировалась. Мне нравится его настроение, нравится как он обращается к людям. Вот даже когда он просил сделать инаугурацию 19 мая, а ее сделали 20, он официально в Instagram извинился перед всеми за то, что будут пробки. Трамп общается через Twitter, а наш президент через Instagram, это такая нормальная тема в целом", – рассказала Байкова в интервью Кате Осадчей.

Девушка также поделилась своим мнением о новоизбранном президенте Зеленском. "Я надеюсь, что Владимир сделает то, что я хотела сделать в общем и мне не нужно будет становиться президентом. У нас есть потенциал быть хорошей страной. У нас могла быть одна из самых успешных стран Европы, но у нас просто завал. Я надеюсь, что он все изменит", – сообщила Алина.

Публикация от Alina Baikova (@alina_baikova)

Напомним, ранее Катя Осадчая и Алина Байкова появились на публике в одинаковых платьях-сетках с кристаллами.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Владимир Зеленский впервые показал своих детей Кайли Дженнер удивила кардинальной сменой имиджа: фото Казнить нельзя помиловать: звезды, которые пошли в политику
президент модель Владимир Зеленский алина байкова
Реклама

Новости партнеров

Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков
Пока, столица: Наталья Могилевская переехала жить в Харьков
10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится
10 мужских недостатков, с которыми женщина никогда не смирится
Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
Дарья Мельникова показала последствия вторых родов
Совместимость групп крови при зачатии ребенка
Совместимость групп крови при зачатии ребенка

Популярные статьи

Сегодня, 06:30Психология

Гороскоп на неделю: Близнецам нужно завести союзников, а Ракам – простить обидчиков

Вчера, 17:12Шоу-бизнес

Потап и Настя Каменских вернулись из свадебного путешествия

Вчера, 12:09Шоу-бизнес

Просто шок: Дима Коляденко снова позвал замуж Ирину Билык

Вчера, 11:53Fun

Плохие свадебные приметы: как понять, что брак обречен

Вчера, 11:29Food

Как приготовить шарлотку: ТОП-5 рецептов с яблоками

Вчера, 10:25Шоу-бизнес

"Холостяк 9": история любви Никиты Добрынина и Дарьи Квитковой

Вчера, 07:25Психология

Как вырастить ребенка счастливым: от чего стоит отказаться родителям

Вчера, 05:02Психология

Гороскоп на сегодня: Водолеям нужно настроиться на волну позитива, а Стрельцам – держать ситуацию под контролем

31 маяШоу-бизнес

Ольга Сумская в вышиванке спела на последнем звонке дочери: видео

31 маяАнонс

"Холостяк 9": вся правда о том, есть ли любовь после проекта

31 маяПсихология

Какие черты характера у женщин привлекают мужчин

31 маяTravel

Как получить биометрический паспорт: цена, документы и все нюансы

31 маяFun

31 мая: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

31 маяWellness

Бананы: польза и вред для здоровья

31 маяШоу-бизнес

Хрупкая золушка: Регина Тодоренко показала свадебное платье

31 маяАнонс

"Холостяк 9": как сложились отношения Никиты и Даши после проекта

Новости партнеров

5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
5 опасных продуктов, которые нельзя покупать на рынках
Разин: «Ненависть, зависть, жесткость – это все Алла Пугачева»
Разин: «Ненависть, зависть, жесткость – это все Алла Пугачева»
Вот так смелость! 70-летняя Алла Пугачева надела прозрачную юбку
Вот так смелость! 70-летняя Алла Пугачева надела прозрачную юбку
Вещи, которые не должны быть в гардеробе современной девушки
Вещи, которые не должны быть в гардеробе современной девушки
Мигель: «Максим Фадеев столько говна сделал в жизни»
Мигель: «Максим Фадеев столько говна сделал в жизни»
Як приготувати хінкалі: добірка рецептів з м'ясом і сиром
Як приготувати хінкалі: добірка рецептів з м'ясом і сиром
Над бывшей девушкой Гуфа надругались в клубе
Над бывшей девушкой Гуфа надругались в клубе
Ленивые пирожки с яйцом и луком зеленым
Ленивые пирожки с яйцом и луком зеленым
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь