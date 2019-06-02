Супермодель Алина Байкова высказалась о новом президенте Украины

Украинская модель рассказала, как относится к Владимиру Зеленскому

Алина Байкова рассказала, как относится к Владимиру Зеленскому Фото: instagram.com/alina_baikova

Известная украинская супермодель Алина Байкова, появившаяся обнаженной на обложке модного глянца, призналась, как относится к нынешнему президенту Украины Владимиру Зеленскому. Девушка рассказала, что голосовала за нового главу государства находясь на территории США.

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"Я за Владимира Зеленского голосовала, в Нью-Йорке пошла и зарегистрировалась. Мне нравится его настроение, нравится как он обращается к людям. Вот даже когда он просил сделать инаугурацию 19 мая, а ее сделали 20, он официально в Instagram извинился перед всеми за то, что будут пробки. Трамп общается через Twitter, а наш президент через Instagram, это такая нормальная тема в целом", – рассказала Байкова в интервью Кате Осадчей.

Девушка также поделилась своим мнением о новоизбранном президенте Зеленском. "Я надеюсь, что Владимир сделает то, что я хотела сделать в общем и мне не нужно будет становиться президентом. У нас есть потенциал быть хорошей страной. У нас могла быть одна из самых успешных стран Европы, но у нас просто завал. Я надеюсь, что он все изменит", – сообщила Алина.

Напомним, ранее Катя Осадчая и Алина Байкова появились на публике в одинаковых платьях-сетках с кристаллами.

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