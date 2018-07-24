Супермодель Хайди Клум показала аппетитные формы

Модель опубликовала селфи, где позирует обнаженной

Топ-модель Хайди Клум, которая недавно впервые вышла в свет со своим молодым бойфрендом, похвасталась стройной фигурой на новом снимке. Звезда сделала селфи без одежды.

В свои 45 лет Хайди может похвастаться идеальной фигурой и аппетитными формами. Она продолжает участвовать в обольстительных фотосессиях и демонстрировать красоту своего тела в провокационных нарядах.

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На новом снимке Клум позировала перед зеркалом абсолютно обнаженной. Ее роскошные формы прикрывали длинные волнистые волосы и белое полотенце, которое едва виднелось на снимке. Хайди Клум позировала без макияжа, от чего выглядела не менее привлекательно.

Хайди Клум Фото: instagram.com/heidiklum

Кроме этого, Хайди Клум показала упругие ягодицы в рекламы купальников. Модель в брендовой одежде выглядела очень соблазнительно.

Хайди Клум Фото: instagram.com/heidiklum

Напомним, Хайди Клум на шоу America's Got Talent была в восторге от украинской команды во главе с хореографом Константином Томильченком и режиссером Александром Братковским.