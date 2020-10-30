Супермодель Карли Клосс впервые станет мамой – СМИ

Инсайдеры говорят, что знаменитость родит в 2021 году

Супермодель Карли Клосс впервые станет мамой. Знаменитость беременна от своего супруга 35-летнего Джошуа Кушнера и готовится родить в 2021 году. Похоже, карантин для многих знаменитостей прошел удачно.

Модель пока не комментирует свое положение, но по словам источника, Клосс в восторге от беременности.

"Карли очень рада, что ожидает появления первенца, который должен появиться на свет в 2021 году. Она будет замечательной матерью", – передает People слова инсайдера.

Супермодель Карли Клосс Фото: instagram.com/karliekloss

Карли Клосс и Джошуа Кушнер поженились в октябре 2018 года на севере штата Нью-Йорк. Тогда невеста восхитила платьем от Dior, на создание которого ушло более 700 часов.

Карли Клосс и Джошуа Кушнер

Фото: instagram.com/karliekloss

Недавно супруги отпраздновали вторую годовщину свадьбы.

Карли Клосс и Джошуа Кушнер

Фото: instagram.com/karliekloss

К слову, Карли Клосс и Джошуа Кушнер вместе с 2012 году. Джошуа является успешным бизнесменом, а также младшим братом Джареда Кушнера, зятя президента Дональда Трампа.

Ранее Эмили Ратаковски сообщила о первой беременности и показала округлившийся живот на видео.

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