Супермодель Кендалл Дженнер поразила глубиной декольте на вечеринке после "Оскара"

Сегодня, 12:14

Дженнер выбрала для светского мероприятия эффектный наряд

Кендалл Дженнер. Фото: AFP
Кендалл Дженнер. Фото: AFP

После официальной церемонии вручения премии "Оскар" знаменитости отправились на вечеринку журнала Vanity Fair.

Супермодель Кендалл Дженнер выбрала для светского мероприятия эффектный наряд.

Кендалл блистала в коротком черном платье с кружевными вставками, смелым декольте и пышными рукавами-воланами от Redemption.

Сексуальный образ модель дополнила черными туфлями от Christian Louboutin  и крупными серьгами. 

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Фото: AFP

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Фото: AFP 

Как сообщалось ранее, трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в прямом эфире канала "Украина" в ночь с 4 на 5 марта 2018 года. Ведущим премии Академии кинематографических искусств и наук США "Оскар" второй год подряд был выбран комик Джимми Киммел. Ведущими ночи "Оскара" на телеканале "Украина" стали настоящие киноманы, звезды канала "Украина" – очаровательная ведущая информационно-развлекательной программы "Ранок з Україною" Светлана Катренко и ведущий программы "Зірковий шлях" Александр Скичко.

Названы все победители "Оскара-2018".
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