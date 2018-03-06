Супермодель Кендалл Дженнер поразила глубиной декольте на вечеринке после "Оскара"
Дженнер выбрала для светского мероприятия эффектный наряд
После официальной церемонии вручения премии "Оскар" знаменитости отправились на вечеринку журнала Vanity Fair.
Супермодель Кендалл Дженнер выбрала для светского мероприятия эффектный наряд.
Кендалл блистала в коротком черном платье с кружевными вставками, смелым декольте и пышными рукавами-воланами от Redemption.
Сексуальный образ модель дополнила черными туфлями от Christian Louboutin и крупными серьгами.
Фото: AFP
Фото: AFP
Как сообщалось ранее, трансляция юбилейной 90-й церемонии вручения самой престижной кинопремии мира "Оскар" состоялась в прямом эфире канала "Украина" в ночь с 4 на 5 марта 2018 года. Ведущим премии Академии кинематографических искусств и наук США "Оскар" второй год подряд был выбран комик Джимми Киммел. Ведущими ночи "Оскара" на телеканале "Украина" стали настоящие киноманы, звезды канала "Украина" – очаровательная ведущая информационно-развлекательной программы "Ранок з Україною" Светлана Катренко и ведущий программы "Зірковий шлях" Александр Скичко.
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