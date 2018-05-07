Супермодель Кендалл Дженнер появилась на публике в пикантном мини за 6600 долларов

Кендалл выбрала белоснежный наряд с вышивкой, под который не стала надевать бюстгальтер

Кендалл Дженнер. Фото: Instagram

Младшая сестра Ким Кардашьян Кендалл Дженнер продемонстрировала откровенный образ.

Для вечеринки бренда Tiffany & Co, которая на днях прошла в Нью-Йорке, Кендалл выбрала белоснежный наряд с вышивкой, под который не стала надевать бюстгальтер.

На светском мероприятии, посвященном запуску новой рекламной кампании бренда Believe in Dreams, 22-летняя супермодель появилась в ультракоротком и полупрозрачном мини-платье от Elie Saab, стоимостью 6600 долларов.

Свой пикантный образ Кендалл Дженнер дополнила прозрачными босоножками от Yeezy Season 6 и белой миниатюрной сумкой от Jacquemus.

Кендалл Дженнер Фото: Getty

Кендалл Дженнер Фото: Getty

Платье как у Кендалл Дженнер Фото: скриншот

Недавно 42-летняя Шарлиз Терон примерила "голое" платье от Stella McCartney из кружева и корсетом. Свой оригинальный наряд актриса дополнила босоножками от Gianvito Rossi, красной помадой и ярким клатчем.

Напомним, Дженнифер Лопес оказалась в пикантной ситуации из-за наряда. Во время популярного шоу "Ellen" с телеведущей Эллен Дедженерес Дженнифер засветила корректирующее белье.

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