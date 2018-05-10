Супермодель Кендалл Дженнер вышла в свет в костюме-двойке на голое тело

Сексуальный образ младшая сестра Ким Карлашьян дополнила миниатюрной сумкой

Кендалл Дженнер. Фото: AFP

После бала Института костюма Met Gala, на котором 22-летняя супермодель Кендалл Дженнер появилась в комбинезоне от Off-White, в нью-йоркском отеле Bowery прошел ужин в честь последнего номера печатной версии издания Business Of Fashion.

На мероприятие пожаловала и Кендалл. Модель выбрала для появления на публике белоснежный костюм-двойку, который надела на обнаженное тело.

Сексуальный образ младшая сестра Ким Карлашьян дополнила миниатюрной сумкой от Jacquemus и туфлями морковного цвета.

Кендалл Дженнер Фото: Getty

Кендалл Дженнер Фото: Getty

Недавно Кендалл Дженнер продемонстрировала откровенный образ. Для вечеринки бренда Tiffany & Co Кендалл выбрала белоснежный наряд с вышивкой, под который не стала надевать бюстгальтер.

Напомним, 42-летняя Шарлиз Терон примерила "голое" платье от Stella McCartney из кружева и корсетом. Свой оригинальный наряд актриса дополнила босоножками от Gianvito Rossi, красной помадой и ярким клатчем.

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