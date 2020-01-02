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Супермодель Наталья Водянова выходит замуж за миллиардера Антуана Арно

Антуан Арно сделал предложение Наталье Водяновой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:30
Супермодель Наталья Водянова
Супермодель Наталья Водянова
Фото: Instagram/natasupernova

Российская супермодель Наталья Водянова и известный французский миллиардер Антуан Арно решили пожениться после восьми лет отношений. Об этом Наталья сообщила на своей странице в Instagram, опубликовав первое совместное фото в новом году. На снимке виднеется помолвочное кольцо с внушительным бриллиантом на безымянном пальце модели.

"Этот год был красивым и очень запоминающимся. 2020, мы готовы! Не могу дождаться, чтобы праздновать следующий год с любимым Антуаном Арно", – подписала фото Наталья.

Наталья Водянова и Антуан Арно
Наталья Водянова и Антуан Арно
Фото: Instagram/natasupernova

В комментариях супермодель подтвердила то, что бизнесмен сделал ей предложение коротким "Да". А вот как это произошло, рассказывать не стала.

INSTAGRAM

INSTAGRAM

Напомним, Наталья Водянова и Антуан Арно познакомились в 2008-м, но стали парой лишь спустя три года. Инициатором знакомства стал сам Антуан — сын миллиардера Бернара Арно, самого состоятельного человека Франции и одного из богатейших людей мира. Семья Арно владеет модной империей Louis Vuitton Moet Hennessy.

В мае 2014-го Наталья родила их первого общего сын Максима, а в июне 2016-го на свет появился Роман. Ранее модель была замужем за аристократом Джастином Портманом. От него Водянова родила троих детей: дочь Неву (в марте 2006-го) и сыновей Лукаса (в декабре 2001-го) и Виктора (в сентябре 2007-го).

Ранее Наталья Водянова и Антуан Арно откровенно рассказали о своих отношениях.

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