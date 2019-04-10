Супершоу "Дивовижні люди": что будет в восьмом выпуске

Команда супершоу "Дивовижні люди" подготовила новые испытания для участников

Восьмой выпуск шоу "Дивовижні люди" Фото: Канал "Украина"

В субботу, 13 апреля, в 21:00 в эфире канала "Украина" выйдет восьмой выпуск супершоу "Дивовижні люди". Одной из героинь этого эпизода станет девушка с феноменальной зрительной памятью. Ее испытание будет ярким и горячим, ведь в нем примут участие 25 полуобнаженных моделей.

Валерия Хургина – настоящий гуру памяти. Она может запомнить и различить тысячи индийских сари. Девушка признается, что когда училась в школе, ее семья жила очень скромно. Поэтому, когда выпал шанс заработать, Валерия решила им воспользоваться.

"Я согласилась на предложение работы в Индии, там необходимы были различные исполнители, танцоры. Я даже приняла участие в нескольких фильмах в Болливуде. Побывав там, я почувствовала вкус богатой жизни. Поэтому, когда вернулась домой, решила учить английский", – рассказала участница проекта "Дивовижні люди".

Участница шоу "Дивовижні люди" Валерия Хургина Фото: Канал "Украина"

Валерия не только выучила новый язык, но и теперь также преподает его по собственной методике. Девушка утверждает, что благодаря образам она может запомнить абсолютно все – от целого словаря сложных слов до номеров в телефонной книге.

"На каждую цифру в моей голове есть свой образ. Например, 33 30. Тройка похожа на букву М, поэтому 33 – это мама, а ноль – как буква С, поэтому 30 – это мясо. Представляю, что мама ест мясо, и так запоминаю это число", – делится своей методикой Валерия.

Команда супершоу "Дивовижні люди" подготовила для девушки эффектное испытания в стиле Майами-Бич. За 3 минуты ей необходимо будет запомнить 25 моделей, их порядковые номера и татуировки, включая расположение на теле, а затем идентифицировать четырех из них только по тату, назвав его расположение, а также номер и пол человека. Удастся ли "гуру памяти" справиться с поставленной задачей?

Супершоу "Дивовижні люди" перенесет зрителей в жаркий Майами-Бич Фото: Канал "Украина"

Также в восьмом выпуске супершоу примут участие: удивительный "мальчик-кинолог" Коля Бабенко, который способен на ощупь определить тип шерсти, породу и цвет собачки; "человек-навигатор" Юрий Копанчук, который держит в голове тысячи карт; "украинский Джеки Чан" Дмитрий Федотов, который повторяет уникальные трюки с точностью до миллиметра; девушка со сверхтонким слухом Елена Скоренко, которая может различать танцы по звукам шагов; "супернюхач" Олег Кравченко, который способен определить любую составляющую в букете ароматов. Кто из участников станет восьмым финалистом супершоу "Дивовижні люди"?

Как сообщалось ранее, ведущим новейшего супершоу стал Александр Скичко, а звездными экспертами – популярная телеведущая, почетный посол фонда ООН в области народонаселения в Украине Маша Ефросинина, известная певица, Королева ночи Оля Полякова, ведущий главного ток-шоу страны "Говорить Україна" на канале "Украина" Алексей Суханов и ученый, популяризатор науки Виктор Комаренко.

Эксперты шоу "Дивовижні люди" Фото: Канал "Украина"

Напомним, в каждом из 9 выпусков супершоу "Дивовижні люди" за победу соревнуются 6 участников. Победитель выпуска определяется путем голосования: участников оценивают зрители в зале с помощью специального мобильного приложения, а также звездные эксперты проекта. В зависимости от того, насколько участник поразил своими умственными способностями, зрители и эксперты ставят баллы – от 1 до 10. Триумфатор вечера получит денежный приз – 100 000 гривен, а также станет участником финального выпуска. В 10-м выпуске телепроекта будут бороться лучшие из лучших, а победителя шоу выберет вся страна путем СМС-голосования.

Производством шоу по заказу канала "Украина" занимается компания Friends Production. Телепроект выходит в эфир канала по субботам в 21:00.

Ранее мы писали, что седьмой финалист шоу "Дивовижні люди" рисует два портрета одновременно обеими руками.

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