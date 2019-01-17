Супруг Алены Мозговой Владимир Ткаченко сменил имя
Артист выступит на популярном талант-шоу
На Facebook-странице продюсера и дочери знаменитого украинского певца Николая Мозгового Алены Мозговой появился анонс телепроекта "Голос страны". В новом видеоролике анонса шоу пользователи сети заметили супруга Алены – певца Владимира Ткаченко. Их заинтересовал любопытный момент – в видеоролики Владимир представился, как Дэвид Аксельрод.
В комментариях под постом Алена призналась, что так ее мужа зовут даже по паспорту: "Эти имя и фамилия у него в паспорте", – ответила продюсер.
Отметим, что Алена и Владимир познакомились в 2006 году, однако тогда не стали афишировать свои отношения. Пара долгое время держала свои отношения в секрете. В 2015 году них родилась дочь Соломия.
Недавно Алена разместила на своей странице в Instagram :2006, 13 лет назад! Первый выход в свет вдвоем. Архивы и рукописи таки не горят", – подписала снимок Мозговая.
"Красивая пара, будьте счастливы", "Красивая пара!", "Шикарные!)", "Крутые", "Счастливого жизненного пути", "Пусть всегда вы будете счастливы", – написали пользователи сети в комментариях под фото.
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