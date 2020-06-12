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Супруг Аллы Пугачевой ответил на слухи о бедности певицы: видео

Сегодня, 13:38

Максим Галкин записал видеообращение к хейтерам

Супруг звезды российской эстрады Аллы Пугачевой, которая недавно восхитила стройными ногами, высказался о слухах о бедности Примадонны. На днях в российских СМИ появилось информация о том, что якобы у певицы во время карантина возникли финансовые трудности.

Российский юморист защитил свою 71-летнюю супругу от хейтеров, которые обвинили певицу в том, что она якобы обратилась к государству за материальной помощью. Максим опроверг эту информацию, записав на своей странице в Instagram соответствующее видео.

Максим Галкин и Алла Пугачева
Максим Галкин и Алла Пугачева
Фото: instagram.com/maxgalkinru

"Слушайте, ну что вы склоняете имя Пугачевой при каждом удобном случае? Алла не подавала никакого заявления на получение материальной помощи от государства в связи с пандемией! У нее нет никакой турфирмы, которая якобы просила денег. Как вы догадались, мы немного накопили и можем посидеть во время пандемии без работы", – заявил Галкин.

INSTAGRAM

Более того, супруг Примадонны добавил – их семья не нуждается в помощи, а наоборот помогает тем, кому это необходимо: "Не нуждаемся, не подавали на помощь и не собираемся! Есть, слава Богу, возможность и платить сотрудникам, и помогать другим. Не плодите фейки!".

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Напомним, что супруги проживают в замке в деревне Грязь и растят двоих детей – Лизу и Гарри. Максим Галкин часто радует поклонников домашними видео с супругой. А недавно их маленькие наследники устроили утренний концерт для своих родителей во время карантина. Максим опубликовал видео, в котором запечатлел импровизацию двойняшек.

Ранее мы также писали, что Максим Галкин рассказал всю правду о рождении их с Аллой Пугачевой детей.

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