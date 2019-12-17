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Супруг Кейт Миддлтон рассказал, что принц Джордж попросил у Санта-Клауса на Рождество

6-летний правнук Елизаветы II уже написал письмо Санта-Клаусу

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:13
Принц Джордж
Принц Джордж
Фото: Getty Images

25 декабря королевская семья в Британии будет отмечать католическое Рождество, к которому уже полным ходом готовиться. Больше всего на праздник ждут самые маленькие члены королевской семьи – дети герцогов. Принц Уильям рассказал, какой подарок его сын – принц Джордж – заказал у Санта Клауса на Рождество.

Зачем принц Уильям планирует обновить обеты с Кейт Миддлтон, смотрите в сюжете:

Шестилетний сын герцогов Кембриджских написал письмо, в котором выразил свои пожелания касательно подарка. Оказывается, что правнук королевы Елизаветы II является поклонник футбола и рисования, поэтому попросил в подарок что-то связанное с этими увлечениями.

Как рассказал его 37-летний отец принц Уильям на шоу британской телеведущей Мэри Берри, мальчик уже написал письмо Санта-Клаусу, в котором обозначил свои пожелания относительно подарков. Внук королевы Елизаветы II рассказал, что его сын — большой поклонник футбола и рисования, поэтому попросил в подарок что-то связанное с этими увлечениями.

"Он отлично рисует. Думаю, мы подарим ему что-то для рисования. Или для футбола — он его тоже очень любит", – цитирует слова герцога издание Daily Mail.

Стоит отметить, что любовь к этому виду спорта принц Джордж унаследовал от отца.

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