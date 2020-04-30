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Сложные времена для семьи Регины Тодоренко: Топалов не смог сдержать слез

Также Влад Топалов затронул тему скандала о домашнем насилии

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 12:02

Российский певец и супруг Регины Тодоренко, которая недавно попала в громкий скандал из-за высказывания о домашнем насилии, сообщил о смерти близкого друга – звукорежиссера Дмитрия Доброго. О смерти друга Влад Топалов сообщил во время прямого эфира и не смог сдержать слез. Правда, причины смерти и обстоятельств певец не назвал.

"Позавчера умер мой очень хороший друг Дмитрий Добрый. Он был звукорежиссером. Он был очень хороший… Нам будет его очень не хватать. Я его очень любил. Димочка, Царство тебе небесное", – рассказал Топалов, не сдерживая слез.

В прямом эфире Топалов не смог промолчать о скандале, который возник за последние дни вокруг его супруги – Регины Тодоренко. По его словам, супруга лишилась всего, чего добивалась честным трудом на протяжении нескольких лет.

"За последние дни вы обрушили столько г***а на меня и мою семью… За последние дни я убедился, что есть по-настоящему важные вещи. Есть здоровье моего сына, моей мамы, моего папы, жены, сестер…. Моя семья пережила тяжелый стресс. Благодаря вам мою жену лишили всего, чего она добивалась – званий, проектов, контрактов, работы, денег. Мне очень много есть что сказать каждому из вас, кто посмел оскорбить меня и мою семью. Но я вас всех прощаю. Я сам не святой", – сказал Топалов.

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Напомним, что Регину Тодоренко лишили звания "Женщина года" по версии журнала Glamour. По словам редакции российского глянца, слова ведущей противоречат ценностям и принципам издания. А также некоторые крупные компании разорвали контракты с Региной.

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