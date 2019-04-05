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Супруга Алека Болдуина беременна пятым ребенком: неприятное признание

Хилария Болдуин заявила, что у нее может случиться выкидыш

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:02
Супруга Алека Болдуина беременна пятым ребенком
Супруга Алека Болдуина беременна пятым ребенком
Фото: Getty Images

35-летняя супруга Алека Болдуина беременна пятым ребенком. Однако Хилария Болдуин призналась, что, скорее всего, у нее случится выкидыш. Об этом жена актера рассказала на своей странице в Instagram.

"Я хочу поделиться с вами тем, что, скорее всего, у меня случится выкидыш. Я не хочу скрывать это от вас, просто потому что это не очень позитивная новость. Кроме того, у меня нет стыда или смущения в связи с этой ситуацией. Итак, вот что происходит сейчас: у эмбриона есть сердцебиение, но оно слабое, и ребенок слишком медленно растет. Итак, мы ждем – и это сложно. Так много неопределенности... но шансы, что это здоровая беременность, очень и очень низкие. Я уверена, что моя семья и я справимся с этим, даже если будет трудно", – признается Хилария Болдуин.

Хилария Болдуин беременна пятым ребенком
Хилария Болдуин беременна пятым ребенком
Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Кроме того, Хилария Болдуин рассказала, что ее поддерживает вся семья, друзья и доктор.

"Меня поддерживает мой отличный доктор, дорогие друзьями и любящая семья... Мой муж и четверо очень здоровых детей помогают мне осознать, насколько по-настоящему прекрасна жизнь, даже когда она иногда кажется ужасной", – говорит девушка.

Алек и Хилария Болдуин с детьми
Алек и Хилария Болдуин с детьми
Фото: instagram.com/hilariabaldwin

Жена Алека Болдуина также призвала подписчиков не критиковать ее решение поделиться с ними сокровенным.

"В ваших комментариях, пожалуйста, будьте добры. Я чувствую себя немного хрупкой, и мне нужна поддержка. Я надеюсь, что, поделившись этим, я смогу сделать свой вклад в повышение осведомленности в этой деликатной теме", – подытожила Хилария.

Ранее мы писали, что Джастин Бибер заявил о беременности Хейли Болдуин

Смотрите видео о том, как Алек Болдуин наслаждается отцовством:

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