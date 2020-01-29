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Супруга Энрике Иглесиас беременна третьим ребенком: в Сети появилось доказательство

Анну Курникову запечатлели с огромным животом

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:00
Энрике Иглесиас и Анна Курникова
Энрике Иглесиас и Анна Курникова
Фото: Getty Images

На днях пресса сообщила, что испанский певец Энрике Иглесиас и теннисистка Анна Курникова в третий раз станут родителями. Звездные супруги пока не комментируют слухи, но в Сети появилось доказательство.

Энрике Иглесиас и Анна Курникова ждут третьего ребенка. Детали в сюжете:

Испанское издание HOLA! опубликовало фото Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой, сделанное во время морской прогулки на яхте в Майами. Как можно заметить на снимке, теннисистка действительно находится в положении – на последних месяцах беременности.

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Отметим, что источники ранее называли предварительный срок рождения малыша – начало марта 2020 года. Но звездные родители тщательно скрывают беременность и не комментируют слухи.

Ранее мы также писали, что в Сети все обсуждают тайную свадьбу певца Энрике Иглесиаса и Анны Курниковой. Дело в том, что спортсменка сменила фамилию, оставив в шапке своего профиля Курникова-Иглесиас. Отметим, звезда проживает в гражданском браке с испанским певцом Энрике Иглесиасом более 18 лет.

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