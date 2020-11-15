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Супруга миллионера Джанлуки Вакки показала фигуру после родов (фото)

Сегодня, 11:37

Джанлука Вакки и Шэрон Фонсека недавно стали родителями

В конце октября итальянский бизнесмен Джанлука Вакки и модель Шэрон Фонсека впервые стали родителями. Спустя две недели после кесарева сечения 25-летняя модель показала свою фигуру и большой шрам на животе.

53-летний Джанлука очень рад появлению малышки, которую ему родила возлюбленная. Девочку назвали Блу Иерусалема. Через некоторое время после рождения ребенка Шэрон продемонстрировала свое тело.

Она опубликовала фотографию. в Instagram-аккаунте, сообщив в описании, что за время беременности набрала 10 килограммов.

Фото: instagram.com/sharfonseca

"Я постепенно возвращаюсь в форму, но все равно пока не выгляжу так, как раньше. Мое тело изменилось: мне наложили швы после кесарева сечения, я не чувствую половины своего живота, у меня появилось несколько растяжек на груди", – написала девушка.

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Шэрон отметила, что любит свое тело больше, чем прежде, однако намерена вернуться в прежнюю форму – идеальное тело до беременности.

Как привести фигуру в порядок за короткий срок, смотрите в сюжете:

Совсем недавно певица Кэти Перри показала, как выглядит спустя два месяца после родов.

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Источник: instagram.com/sharfonseca
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