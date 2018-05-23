Супруга Николая Караченцова опровергла новость о госпитализации актера

В СМИ появились слухи о госпитализации актера в связи с вирусной инфекцией

Николай Караченцов и Людмила Поргина. Фото: скриншот видео

В СМИ появилась информация о том, что знаменитого актера 73-летнего Николая Караченцова срочно госпитализировали в связи с вирусной инфекцией, которую н подхватил находясь в Израиле. Как оказалось, подобные сообщения – ложные, а сам Караченцов проходил в госпитале плановый осмотр после прилета из Тель-Авива.

Супруга актера Людмила Поргина прокомментировала РЕН ТВ появившиеся в СМИ сообщения о его госпитализации:

"Не госпитализировали. Прям приехали из Тель-Авива и легли в нашу онкологическую больницу, это было запланировано. Там за нами наблюдает наш гениальный врач. Мы сделали 30 облучений, прокололи все витамины. А мы активно живем: мы сейчас будем в театр ходить. Нас отпустили на шесть недель гулять. Сейчас мы на даче. Вот собираемся на прогулку", — сказала супруга актера.

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