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Супруга Романа Грищука беременна: трогательные фото

Актёры шоу "Мамахохотала" Анна Гресь и Роман Грищук ждут малыша

Анна Гресь и Роман Грищук ждут ребенка Фото: пресс-служба НЛО TV

Пожалуй, 2019 год станет одним из самых счастливых для многих пар – ведь свадьбы и долгожданные новости о беременности появляются едва ли каждый день. Вот и актёры шоу "Мамахохотала" на телеканале НЛО TV Анна Гресь и Роман Грищук больше не могут скрывать свою радость – пара ждёт ребёнка!

Смотрите один из эпизодов "Мамахохотала":

Отметим, познакомились ребята ещё в студенческий период, в КПИ, и с того времени преодолевают все трудности и празднуют победы вместе. В 2015 году Рома и Аня расписались в киевском ЗАГСе, а затем отправились в Таиланд, чтобы провести свадьбу по всем местным канонам.

Их студенческая любовь переросла в 11 лет ярких отношений, за плечами Ани и Ромы множество успешных проектов, выступлений, интервью, а впереди не менее грандиозные планы, но уже втроём.

К слову, уже известно, кого именно Аня и Рома ждут – во время концерта "Мамахохотала" все узнали, что it’s a boy!

С Сегодня.Lifestyle ребята поделились несколькими эксклюзивными кадрами.

Анна Гресь и Роман Грищук ждут сына Фото: пресс-служба НЛО TV Анна Гресь и Роман Грищук ждут сына Фото: пресс-служба НЛО TV Анна Гресь и Роман Грищук ждут сына Фото: пресс-служба НЛО TV Анна Гресь и Роман Грищук ждут сына Фото: пресс-служба НЛО TV Анна Гресь и Роман Грищук ждут сына Фото: пресс-служба НЛО TV Анна Гресь и Роман Грищук ждут сына Фото: пресс-служба НЛО TV 1/6

Ранее мы также писали, что Роман Грищук баллотируется в депутаты Верховной Рады Украины.

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