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Супруга Владимира Остапчука назвала истинную причину их развода

Елена Войченко рассказала о многочисленных изменах мужа

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:06
Елена Войченко рассказала об изменах Владимира Остапчука
Видео: телеканал "Украина"

В октябре прошлого года стало известно о расставании шоумена Владимира Остапчука с супругой Еленой Войченко. Пара прожила в браке 12 лет, и бракоразводный процесс все еще продолжается.

Сам телеведущий предпочитает не комментировать сложившуюся ситуацию, и после рассказа его супруги Елены Войченко – это вовсе не странно. В рубрике "Кава з перцем" программы "Зірковий шлях" на телеканале "Украина" жена Владимира Остапчука рассказала о его многочисленных изменах, которые и стали причиной расставания пары. Кроме того, телеведущий отказывался помогать супруге с детьми, проявляя полное безразличие.

"Ему хотелось праздника во всех его проявлениях. В плане реализации себя, демонстрации себя и не обременения себя какими-то обязательствами, какими-то пределами. Даже элементарно находясь на отдыхе с месячным ребенком, он мог разворачиваться и уходить. И когда я как-то говорила: "Может стоит уделить внимание или помочь мне?", человек не понимал никогда и не понимает до сих пор. Типа что такое? Я хочу погулять, я хочу наслаждаться жизнью, у меня одна жизнь. Я хочу, я хочу, я не нагулялся, да, мне нравятся разные женщины. Я хочу разных женщин, потому что я не нагулялся, а что тут такого? У меня одна жизнь", – вспоминает Войченко.

Владимир Остапчук и Елена Войченко
Владимир Остапчук и Елена Войченко
Фото: instagram.com/olenavoychenko

По словам Елены, если до этого она прощала предательства мужа, то появление постоянной любовницы терпеть не смогла. В августе она попросила Остапчука уйти, а спустя месяц он подал на развод.

"Я заметила. Был момент, когда он оставил мне свой телефон, и в галерее я заметила, скажем так, результаты его общения с женщинами. Какие-то были быть одноразовые, многоразовые, постоянные. То есть были ситуации, я узнала об этом постфактум. Что, конечно, просто меня шокировало... [...] Я замечала, что одна и та же женщина пишет ему в Instagram. Я спросила, услышала какой-то непонятный ответ", – говорит Елена.

Владимир Остапчук
Владимир Остапчук
Фото: instagram.com/vova_ostapchuk

Заявление в соцсетях супруги сделали гораздо позже, так как Владимир просил жену не говорить об этом, хотя при этом уже жил с другой женщиной.

"Это просто неприемлемая ситуация для меня. Откровенно говоря. Я мечтаю о семье. Я мечтаю о хорошем мужчине. Владимир – единственный человек, с которым я когда-нибудь себя представляла, была. Единственный человек, которого я любила. Но в таком формате это невозможно", – признается женщина.

Ранее мы также писали, что Владимир Остапчук прокомментировал развод с Еленой Войченко.

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