Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Свадьба Алины Гросу: стало известно, с кем пришел на торжество Виталий Козловский

Певец пришел на свадьбу Алины Гросу в комапнии коллеги

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:17
Виталий Козловский и Юлия Бакуменко
Виталий Козловский и Юлия Бакуменко
Фото: instagram.com/yuliabakumenko

1 июля певица Алина Гросу расписалась со своим возлюбленным Александром, а в эти выходные пара грандиозно отметила это событие. Свадьба Алины Гросу состоялась в Италии, а среди гостей были замечены крестная певицы Ирина Билык, Виталий Козловский, Катя Осадчая, Павел Зибров и другие.

Смотрите также: Виталий Козловский показал, чем занимался в выходные

А недавно стало известно, с кем появился на мероприятии Виталий Козловский, который скрывает личную жизнь после болезненного разрыва в Раминой Эсхакзай. Свадьбу Алины Гросу певец посетил в компании своего pr-менеджера Юлии Бакуменко. Девушка поделилась кадрами с прошедшего торжества. 

Виталий Козловский с менеджером Юлией
Виталий Козловский с менеджером Юлией
Фото: Facebook-страница Юлии Бакуменко

Юлия Бакуменко
Юлия Бакуменко
Фото: Facebook-страница Юлии Бакуменко

"Прекрасная свадьба Алины и Александра!", – написала Юлия.

А тем временем в комментариях подписчики подозревают, что пару связывают не только рабочие отношения: "Та вы сами как жених и невеста! Умнички, красивые!", "У кого свадьба?!?! Что-то я не пойму?!?!", "Горько". Но как обстоят дела на самом деле – ни Виталий Козловский, ни Юлия не комментируют.

Ранее мы также писали, что Александра Кучеренко рассказала подробности отношений с Дмитрием Комаровым.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Зибров, Козловский и Билык: стало известно, кого Алина Гросу пригласила на свадьбу Алина Гросу умилила поклонников совместным фото с мужем Дочь Арнольда Шварценеггера вышла замуж: невероятные фото Все еще холостяк: ТОП завидных украинских женихов
виталий козловский Алина Гросу свадьбы звезд
Реклама

Новости партнеров

Побои мужа и страх перед забвением: что погубило Любовь Полищук
Побои мужа и страх перед забвением: что погубило Любовь Полищук
Анатолий Руденко о разрыве с Дарьей Поверенновой
Анатолий Руденко о разрыве с Дарьей Поверенновой
Тайна брака Светланы Немоляевой и Александра Лазарева
Тайна брака Светланы Немоляевой и Александра Лазарева
Ксения Собчак о выходке Елены Малышевой: «Она вообще в себе?»
Ксения Собчак о выходке Елены Малышевой: «Она вообще в себе?»

Популярные статьи

Сегодня, 15:04Fun

24 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы

Сегодня, 08:51Travel

Куда поехать в июле 2019: необычные курорты в Европе

Сегодня, 08:07Шоу-бизнес

Сказочная принцесса: появились первые фото со свадьбы Алины Гросу

Сегодня, 07:25Техно

Вселенская авария: Млечный Путь столкнулся с темной материей

Вчера, 19:44Events

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Вчера, 14:44Афиша

КиевПрайд 2019: как в столице прошел марш равенства

Вчера, 10:15Техно

Конец истории: Xiaomi отказалась от популярных смартфонов

Вчера, 07:57Fun

23 июня: какой сегодня праздник, что нельзя делать и приметы дня

Вчера, 06:30Психология

Гороскоп на неделю 23-29 июня для всех знаков зодиака

22 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

22 июняШоу-бизнес

Принц Гарри сделал резкое замечание Меган Маркл: видео

22 июняTravel

Куда поехать на море в Украине: лучшие июльские направления

22 июняEvents

Выпускной 2019: поздравления в прозе и открытки

22 июняFun

22 июня: какой сегодня праздник, приметы дня и что нельзя делать

22 июняТехно

Почта отказалась доставлять смартфоны Huawei

21 июняEvents

Гороскоп на завтра для всех знаков зодиака

Новости партнеров

Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
Чем лечить укусы комаров: 5 проверенных народных средств
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах
Жена Стаса Михайлова высказалась об изменах
Джанабаева ответила на поздравления с появлением третьего ребенка
Джанабаева ответила на поздравления с появлением третьего ребенка
Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
Дочь Александра Абдулова растет его точной копией
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Малосольные хрустящие огурцы в пакете без рассола
Малосольные хрустящие огурцы в пакете без рассола
Вероника Кастро стала очередной жертвой пластических хирургов
Вероника Кастро стала очередной жертвой пластических хирургов
Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 млн, живут в нищете
Наследники Людмилы Зыкиной, получившие 270 млн, живут в нищете
Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь