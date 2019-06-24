Свадьба Алины Гросу: стало известно, с кем пришел на торжество Виталий Козловский
Певец пришел на свадьбу Алины Гросу в комапнии коллеги
1 июля певица Алина Гросу расписалась со своим возлюбленным Александром, а в эти выходные пара грандиозно отметила это событие. Свадьба Алины Гросу состоялась в Италии, а среди гостей были замечены крестная певицы Ирина Билык, Виталий Козловский, Катя Осадчая, Павел Зибров и другие.
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А недавно стало известно, с кем появился на мероприятии Виталий Козловский, который скрывает личную жизнь после болезненного разрыва в Раминой Эсхакзай. Свадьбу Алины Гросу певец посетил в компании своего pr-менеджера Юлии Бакуменко. Девушка поделилась кадрами с прошедшего торжества.
"Прекрасная свадьба Алины и Александра!", – написала Юлия.
А тем временем в комментариях подписчики подозревают, что пару связывают не только рабочие отношения: "Та вы сами как жених и невеста! Умнички, красивые!", "У кого свадьба?!?! Что-то я не пойму?!?!", "Горько". Но как обстоят дела на самом деле – ни Виталий Козловский, ни Юлия не комментируют.
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