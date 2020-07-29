Свадьба Бруклина Бекхэма теперь зависит от графика Меган Маркл и принца Гарри: причина

Пара ищет удобную дату, которая подойдет герцогам Сассекским

Принц Гарри и Меган Маркл возглавляют список гостей свадьбы Бруклина Бекхэма и Николы Пелтьц. Как сообщает The Sun, Бруклин и Никола специально выберут дату свадьбы, которая подойдет принцу Гарри и Меган.

Отметим, что родители жениха Дэвид и Виктория Бекхэм – хорошие друзья королевской пары. Они также присутствовали на свадьбе Меган и Гарри в 2018 году. Похоже, что теперь им придется подстраиваться под график герцогов Сассекских.

"Свадьба Бруклина станет одной из самых "звездных" свадеб всех времен благодаря связям его родителей. Принц Гарри и Меган – первые в списке гостей, поскольку Дэвид и Виктория – их хорошие друзья и знают, что присутствие пары на торжестве их сына сделает день еще более особенным. Но график королевской четы настолько плотный, что Дэвид и Виктория хотят как можно быстрее определиться с датой свадьбы и разослать приглашения", – рассказал инсайдер.

Бруклин Бекхэм и Никола Пельтц Фото: instagram.com/nicolaannepeltz

Источник из окружения семьи также сообщил, что Бруклин и Никола ожидают, что крестный отец Бекхэма-младшего Сэр Элтон Джон также прибудет на их торжество.

Смотрите видео о знаменитостях, которые отменили свадьбу:

Напомним, о помолвке Бруклина и Николы стало известно пару недель назад. Празднование свадьбы пройдет в двух странах: США и Великобритании. Оплатить торжество вызвались как отец Николы, так и родители Бруклина. Младшие братья Бекхэма будут шаферами, а сестра – подружкой невесты.

Ранее Бруклин Бекхэм показал, как делал предложение Николе Пельтц.

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