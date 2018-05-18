Свадьба года: стало известно, кто поведет Меган Маркл к алтарю

Эту миссию возьмет на себя принц Уэльский

Меган Маркл. Фото: AFP

На официальной странице королевской семьи в Twitter появилось сообщение о том, кто же поведет мисс Меган Маркл к алтарю. Как сообщается, эту миссию на себя возьмет принц Чарльз – отец принцев Гарри и Уильяма.

Чарльз, принц Уэльский Фото: Getty

"Принц Уэльский рад, что сможет приветствовать мисс Меган Маркл в королевской семье таким образом", – говорится в заявлении.

Меган Маркл к алтарю поведет принц Чарльз Фото: twitter/Kensington Palace

Напомним, уже в эту субботу, 19 мая, состоится одно из самых ожидаемых событий – свадьба принца Гарри и Меган Маркл.

Право трансляции торжественного события получили некоторые британские телеканалы. А именно – NBC, ABC, BBC, CBS и PBS. Церемонию можно будет посмотреть на каналах телекомпаний на YouTube.

Кроме этого, трансляцию свадьбы можно будет посмотреть на сайте The New York Times и на официальной страничке издания в Facebook. Сама трансляция начнется 19 мая в 14:00 по киевскому времени.

Ранее мы сообщали, отец Меган Маркл признался, почему не приедет на свадьбу дочери.

Почему Принц Гарри и Меган Маркл не пригласили политиков на свадьбу смотрите на видео: