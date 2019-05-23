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Свадьба года: сын Кароль мило поздравил Потапа и Настю Каменских

Сын украинской певицы поздравил пару на английском языке

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 12:30

Сегодня, 23 мая, украинский артист Потап (Алексей Потапенко) сделал на всю страну откровенное признание – они с Настей Каменских женятся. Певец даже посвятил возлюбленной лирический трек под названием "Константа". К поздравлением уже присоединяются коллеги из украинского шоу-бизнеса и даже их дети. К примеру, сын известной певицы Тины Кароль мило поздравил Потапа и Настю на английском языке.

Также смотрите в сюжете, как Настя Каменских впервые прокомментировала слухи о свадьбе:

Короткое видеообращение 11-летнего Вениамина опубликовано на официальной фан-странице Кароль в Instagram. Поскольку мальчик проживает и учится в Великобритании, у него отменный акцент. На снятых кадрах Веня катается на велосипеде и останавливается, чтобы пожелать звездной паре изумительной любви. 

INSTAGRAM (@_fantina)

"Тина Кароль и ее сын Вениамин приветствуют Потапа и Каменских с важным днем в их жизни! Поздравляем!", – написано под опубликованным видео. 

Напомним, информацию о романе Насти Каменских и Потапа публика обсуждает уже много лет. Пару объединяет не только творчество – так считают поклонники. А на днях в СМИ появилась впечатляющая новость о том, что Настя Каменских выходит замуж за Потапа. Более того, существуют слухи, что свадьба звездной пары уже состоялась, а 23 мая пройдет грандиозное празднование знакового события.

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