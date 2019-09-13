Свадьба Ксении Собчак: фото, видео и все подробности

13 сентября Ксения Собчак вышла замуж за Константина Богомолова

Ксения Собчак и Константин Богомолов Фото: Instagram.com

Сегодня, 13 сентября, российская телеведущая Ксения Собчак вышла замуж за режиссера Константина Богомолова. Новость о предстоящем торжестве распространилась в СМИ давно, более того, в сети появились оригинальные приглашения на свадьбу Собчак и Богомолова.

Ксения и Константин подошли к этому вопросу с фантазией. Они сделали видеооткрытку, заставку которой украшают рабочий и колхозница.

"К и К приглашают вас на семейное торжество по случаю своей свадьбы. Ждем вас 13 сентября в 18:30 в Bosco Cafe, что в Петровском пассаже. Одевайтесь со вкусом. Если вместо подарков молодым вы пожелаете перевести деньги в помощь старикам и животным, убедительная просьба не делать этого", — говорится в тексте.

Свадьба состоится в элитном московском ресторане – Bosco Cafe в Петровском пассаже. Генеральный директор агентства "РУ-КОНЦЕРТ" Евгений Морозов заявил, что свадьба Собчак и Богомолову обойдется в кругленькую сумму, ведь стоимость банкета на одного человека составляет 40 тысяч рублей (около 15 тысяч гривен).

"В заведении, где у Ксении будет банкет, очень дорогой ценник на свадебный кейтеринг — 40 тысяч на человека. С учетом количества приглашенных только застолье обойдется молодоженам в 12 миллионов рублей. Я уж не говорю про аренду помещения, которое будет полностью закрыто под эту свадьбу", – рассказал Евгений Морозов.

Место свадьбы Ксении Собчак/boscofamily.ru

Место свадьбы Ксении Собчак/boscofamily.ru

С самого утра 13 сентября невеста Ксения Собчак показала их с Константином Богомоловым браслеты с гравировками: К + К = Любовь.

Свадебные браслеты Собчак и Богомолова Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Немного позже Ксения Собчак опубликовала фото, на котором позиурет в роскошном свадебном платье со шлейфом.

Телеведущая стоит спиной, поэтому можно увидеть длинную фату, которая буквально сливается с нарядом. Свадебное платье Ксении Собчак не пышное, слегка оголяет спину. На фото также видно, что телеведущая предпочла оставить волосы распущенными.

"Мне кажется, я готова к главному Дню!", – подписала свадебный снимок Ксения Собчак.

Ксения Собчак в свадебном платье Фото: instagram.com/xenia_sobchak

Собчак и Богомолов расписались в Грибоедовском Дворце бракосочетания. Примечательно, что после росписи молодоженов ждал свадебный транспорт. И если обычно пары заказывают для торжества лимузин, то Ксения и Константин пошли дальше и по-настоящему удивили публику. На собственной свадьбе Собчак и Богомолов передвигаются на катафалке, украшенном красными гвоздиками. На автомобиле также можно увидеть красную надпись: "Пока смерть не разлучит нас".

Собчак и Богомолов заказали катафалк/Mash

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