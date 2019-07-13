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Свадьба мечты: Регина Тодоренко показала трогательное видео

Регина Тодоренко и Влад Топалов отметили свадьбу в Италии

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:33
Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова
Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова
Фото: instagram.com/reginatodorenko

Звездная пара Регина Тодоренко и Влад Топалов, которые расписались еще в октябре 2018-го, 3 июля устроили грандиозную свадьбу в Сорренто, Италия. Примечательно, что молодожены запретили своим гостям публиковать фото с торжества, на которых позировали жених и невеста. Недавно Регина Тодоренко и Влад Топалов показали первые официальные свадебные фото.

Свадебное платье Регины Тодоренко шили почти месяц. Детали в сюжете:

А сегодня на странице Регины Тодоренко в Instagram появились трогательные видеоролики со свадьбы, которые передают романтичную и непринужденную атмосферу торжества.

"Я пересматриваю и плачуууу! А вы? Я всю жизнь мечтала сниматься в голливудском кино! Иногда я даже представляла себя героиней Джулии Робертс в фильме "Красотка", иногда мне хотелось оказаться в фильме "Ла-ла-лэнд", петь и танцевать вместе с героями. Но я никогда не думала, что моим первым голливудским фильмом станет наше с ВМ свадебное кино! Этот видео так тонко передаёт атмосферу праздника, царившую в тот день", – написала Регина Тодоренко.

INSTAGRAM (@reginatodorenko) on

INSTAGRAM (@reginatodorenko) on

Отметим, Влад Топалов тоже поделился свадебными видео, которые среди других прокомментировал Сергей Лазарев, извинившийся за отсутствие на торжестве: "Это охренеть как красиво!!! Как жаль, что я не смог быть с вами(((( дико расстроился....((( люблю вас , и помни Тепа о моем предупреждении". На что Влад Топалов достаточно интригующе: "Кастрация запрещена законом в РФ! Тебя посадят!". 

Ранее мы также писали, что Регина Тодоренко и Влад Топалов потратили на свадьбу впечатляющую сумму.

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