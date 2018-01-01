Свадьба Меган Маркл и принца Гарри: что можно и нельзя надевать гостям на праздник

По словам стилиста, под запретом – белый и черный цвета

Меган Маркл и принц Гарри. Фото: AFP

Свадьба Меган Маркл и принца Гарри состоится уже в эту субботу. Напомним, Меган Маркл выйдет замуж в платье, созданном австралийскими дизайнерами Тамарой Ральф и Майклом Руссо и стоимость его составит порядка 100 тысяч фунтов (135 тысяч долларов).

Портал US Weekly узнал у королевского стилиста, какие ограничения есть к дресс-коду. По словам стилиста, под запретом – белый и черный цвета. Первый предназначен для невесты, а второй символизирует траур.

Белый допустим, если является основой наряда, но украшен, например, цветами или другим узором. А черный можно использовать только в дополнении к наряду (жакет, болеро, кардиган, пальто). Длина мини неуместна, но слегка показать ноги можно. Также нужно учесть, что в присутствии королевы Елизаветы II обязательно надевать телесные чулки.

Напомним, принц Джордж и принцесса Шарлотта станут участниками свадебной церемонии и в числе других детей понесут цветы к алтарю.

В день свадьбы принц Гарри отдаст дань памяти своей матери, принцессе Диане. В частности, на церемонии будут присутствовать ее брат Чарльз Спенсер и сестры Леди Сара МакКоркодейл и Джейн Фэллоуз.