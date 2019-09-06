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Свадьба на миллион: во сколько Ксении Собчак обойдется элитный ресторан

13 сентября состоится одна их самых ожидаемых свадеб в России

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:02
Ксения Собчак
Ксения Собчак
Фото: Instagram.com

13 сентября, по информации ряда российских СМИ, у ведущей Ксении Собчак состоится свадьба с режиссером Константином Богомоловым. Кроме даты, также стало известно, что молодожены выбрали для проведения свадебной церемонии элитное место в самом сердце Москвы – Петровский пассаж. Теперь в сети появилось еще больше подробностей.

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Как рассказал Starhit генеральный директор концертного агентства "РУ-КОНЦЕРТ" Евгений Морозов, ресторан, которые будущие супруги выбрали для бракосочетания, – один из самых дорогих в Москве. Стоимость банкета - 40 тысяч рублей (около 15 тысяч гривен, – Ред.) на одну персону.

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"В заведении, где у Ксении будет банкет, очень дорогой ценник на свадебный кейтеринг — 40 тысяч на человека. С учетом количества приглашенных только застолье обойдется молодоженам в 12 миллионов рублей. Я уж не говорю про аренду помещения, которое будет полностью закрыто под эту свадьбу", – рассказал Евгений Морозов.

Отметим, что с бывшим мужем, актером Максимом Виторганом, Ксения Собчак осталась в дружеских отношениях. На днях мужчина даже встал на защиту ведущей от хейтеров, которые забросали ее негативными комментариями в социальной сети из-за выпуска ее документального фильма "День незнаний" к годовщине трагедии в Беслане. 

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Источник: starhit.ru
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