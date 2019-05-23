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Свадьба Насти Каменских и Потапа: подробности

Пара призналась, почему скрывала свои отношения

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 14:06
Свадьба Насти Каменских и Потапа Фото: пресс-служба
Свадьба Насти Каменских и Потапа
Фото: пресс-служба

Потап и Настя – артисты, которые благодаря упорному труду и творческому подходу построили настоящую империю под названием "Потап и Настя". Их легендарный дуэт стал прорывом и обрел популярность в разных уголках мира. Алексей Потапенко и Настя Каменских поистине заслуживают звания power couple, ведь таких высот, которые они покорили вместе, достигают далеко не все артисты.

Кроме творчества и колоссального успеха, NK и Потапа объединяет еще и настоящая искренняя любовь. Настя не раз подчеркивала в своих интервью, что, по ее мнению, счастье любит тишину. Поэтому пара не спешила рассказывать о своих нежных чувствах миру, а бережно хранила их только для себя. Но так как к Насте и ее возлюбленному Алексею приковано такое же пристальное внимание, как к королевской семье, они решили, что пришло время поделиться своим счастьем с поклонниками: раз и навсегда заявить миру, что они счастливая влюбленная пара.

Потап и Настя Каменских Фото: пресс-служба
Потап и Настя Каменских Фото: пресс-служба

Сегодня, 23 мая, состоится свадьба века: Настя Каменских станет невестой Алексея Потапенко. В день их свадьбы Потап выпустил клип "Константа", в котором Настя стала главной героиней. Цитируя его трек можно понять, что он поддерживал стремление Насти оставить отношения только друг для друга. Потап берег чувства неспроста: в первую очередь он заботился о ней –– важном в его жизни человеке.

"Я пытался уберечь ее от лишних глаз, слов, постов. Я бываю очень откровенным только с сокровенным для меня. Любовь была, есть и будет, – делится Алексей в нежной песне "Константа", которую посвятил возлюбленной, – Я люблю тебя больше всех на этом свете, у нас будут красивые милые дети, люблю тебя больше всех в этой вселенной. Моя любовь – это константа, она неизменна".

Потап женится на Насте Каменских Фото: пресс-служба
Потап женится на Насте Каменских Фото: пресс-служба

В свою очередь, NK | Настя Каменских посвятила возлюбленному романтическую и нежную песню "Обіцяю", клип на которую пропитан символизмом: от образов, в которых Настя предстала перед зрителями, до ключевого момента видео – тянущихся навстречу рук, как в картине Микеланджело "Рождение Адама". Одна из них – рука Насти, а вторая – Потапа. В конце клипа NK появляется в белом платье, тем самым намекая о предстоящем событии. Если присмотреться к новому видео Потапа, можно заметить, что это логическое продолжение клипа "Обіцяю": исполнитель как будто начинает свою песню в ответ на признание NK. Слова песни "Обіцяю" доносятся из самого сердца исполнительницы, а любовью наполнена каждая строка.

"Я обіцяю тобі любити, піклуватися про тебе, завжди підтримувати та надихати. Пам'ятай про це", – нежно обещает Настя Каменских в конце романтического трека.

Настя Каменских и Потап подтвердили свои отношения Фото: пресс-служба
Настя Каменских и Потап подтвердили свои отношения Фото: пресс-служба

Для церемонии, которая пройдет сегодня, 23 мая, невеста выбрала безупречное свадебное платье от Luxury Bridal Store "Novias".

Поделиться своей радостью в самый важный день Потап и NK решили из-за любви к своим поклонникам, с верой в то, что они разделят самые искренние чувства в этот особенный день. Алексей Потапенко и Настя Каменских искренне влюблены и счастливы.

Отметим, отношения Насти Каменских и Потапа публика обсуждает уже несколько лет, и на то есть причины. Мы подготовили ТОП-7 очевидных фактов, которые уже давно подтверждали, что Настю Каменских и Потапа объединяет не только творчество

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