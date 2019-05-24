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Свадьба Насти Каменских и Потапа: подробности церемонии и видео

Настя Каменских вышла замуж за Потапа 23 мая

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 11:37

Наконец это произошло: Настя Каменских и Потап поженились, и это официальная информация!

23 мая пара обручилась в одном из самых дорогих загородных ресторанов Киева. А накануне, утром этого дня, Потап выпустил чувственный клип-признание в любви, главной героиней которого стала "его маленькая девочка" Настя.

"Спасибо, Потап, что оберегал нас от лишних глаз, слов, постов. Спасибо, что поддерживаешь мой выбор, что счастье любит тишину. Спасибо, что мы с тобой оберегаем нашу любовь", – такими словами прокомментировала новую песню своего любимого Настя Каменских.

Напомним, что последние несколько лет СМИ и поклонники постоянно обсуждали тему отношений этой пары, однако они никак не комментировали свой вероятный роман.

Свадьба Насти Каменских и Потапа
Свадьба Насти Каменских и Потапа
Фото: instagram.com/kamenskux

Журналисты "Зіркового шляху" получили кадры со свадьбы Потапа и Насти. С видео стало понятно, что церемония проходила в лесу под звуки белого рояля. Гостями мероприятия стали звездные друзья супругов. Кажется, гулял на свадьбе весь украинский шоу-бизнес!

Маша Ефросинина, Катя Осадчая и Юрий Горбунов, Надя Дорофеева и Владимир Дантес, Алексей Завгородний вместе с женой, лучшей подругой невесты – Аней, Тина Кароль, Оля Полякова и другие. Для Насти этот брак стал первым, а вот Потап уже был женат с продюсером Ириной Горовой, которая родила ему сына Андрея. К слову бывшая жена также была на свадьбе рэпера.

Мы также показали, как выглядели звездные гости на свадьбе Насти Каменских и Потапа.

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