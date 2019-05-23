Свадьба Насти Каменских и Потапа: реакция звезд
Настя Каменских выходит замуж за Потапа 23 мая
Сегодня, 23 мая, состоится свадьба Насти Каменских и Потапа. Пара наконец официально подтвердила свои отношения! Звездные коллеги уже поздравляют Настю и Алексея с днем свадьбы. Среди них Тина Кароль, Надя Дорофеева, Ирина Горовая и другие.
- Тина Кароль
Певица опубликовала Instastory, в которой ее сын Вениамин поздравляет Настю и Потапа: "Я не могу поверить, что вы женитесь! С наилучшими пожеланиями".
- Надя Дорофеева
- Юрий Горбунов
"Через несколько часов у нашего лучшего друга Алексея самое главное событие в жизни! Готовимся!".
- Оля Полякова
"Ура!".
- Светлана Тарабарова
"Вы замечательные!".
- Лилия Ребрик
"Вы прекрасны! Счастья всегда!".
- Ирина Горовая
Отметим, отношения Насти Каменских и Потапа публика обсуждает уже несколько лет, и тому есть причины. Мы подготовили ТОП-7 очевидных фактов, которые уже давно подтверждали, что Настю Каменских и Потапа объединяет не только творчество.
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