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Свадьба Насти Каменских и Потапа: реакция звезд

Настя Каменских выходит замуж за Потапа 23 мая

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:19

Сегодня, 23 мая, состоится свадьба Насти Каменских и Потапа. Пара наконец официально подтвердила свои отношения! Звездные коллеги уже поздравляют Настю и Алексея с днем свадьбы. Среди них Тина Кароль, Надя Дорофеева, Ирина Горовая и другие.

  • Тина Кароль 

Певица опубликовала Instastory, в которой ее сын Вениамин поздравляет Настю и Потапа: "Я не могу поверить, что вы женитесь! С наилучшими пожеланиями".

  • Надя Дорофеева
Надя Дорофеева поздравила Потапа и Настю/instagram.com/stories/nadyadorofeeva
  • Юрий Горбунов

"Через несколько часов у нашего лучшего друга Алексея самое главное событие в жизни! Готовимся!".

Юрий Горбунов, Потап и Катя Осадчая
Юрий Горбунов, Потап и Катя Осадчая
Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

  • Оля Полякова

"Ура!".

  • Светлана Тарабарова

"Вы замечательные!".

  • Лилия Ребрик

"Вы прекрасны! Счастья всегда!".

  • Ирина Горовая
Поздравление Ирины Горовой/instagram.com/stories/gorovaya_irina

Отметим, отношения Насти Каменских и Потапа публика обсуждает уже несколько лет, и тому есть причины. Мы подготовили ТОП-7 очевидных фактов, которые уже давно подтверждали, что Настю Каменских и Потапа объединяет не только творчество

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