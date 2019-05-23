Свадьба Насти Каменских и Потапа: реакция звезд

Настя Каменских выходит замуж за Потапа 23 мая

Сегодня, 23 мая, состоится свадьба Насти Каменских и Потапа. Пара наконец официально подтвердила свои отношения! Звездные коллеги уже поздравляют Настю и Алексея с днем свадьбы. Среди них Тина Кароль, Надя Дорофеева, Ирина Горовая и другие.

Тина Кароль

Певица опубликовала Instastory, в которой ее сын Вениамин поздравляет Настю и Потапа: "Я не могу поверить, что вы женитесь! С наилучшими пожеланиями".

Надя Дорофеева

Надя Дорофеева поздравила Потапа и Настю/instagram.com/stories/nadyadorofeeva

Юрий Горбунов

"Через несколько часов у нашего лучшего друга Алексея самое главное событие в жизни! Готовимся!".

Юрий Горбунов, Потап и Катя Осадчая Фото: instagram.com/gorbunovyuriy

Оля Полякова

"Ура!".

Светлана Тарабарова

"Вы замечательные!".

Лилия Ребрик

"Вы прекрасны! Счастья всегда!".

Ирина Горовая

Поздравление Ирины Горовой/instagram.com/stories/gorovaya_irina

Отметим, отношения Насти Каменских и Потапа публика обсуждает уже несколько лет, и тому есть причины. Мы подготовили ТОП-7 очевидных фактов, которые уже давно подтверждали, что Настю Каменских и Потапа объединяет не только творчество.

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