Свадьба Насти Каменских и Потапа: Тина Кароль посвятила песню молодоженам

Звездная гостья босиком поздравила молодоженов

Тина Кароль Фото: instagram.com/tina_karol

23 мая, состоялась свадьба Насти Каменских и Потапа. В сети уже появилось первое видео с праздничного события. На ролике можно увидеть выездную церемонию, свадебные наряды, момент, когда молодожены обменялись кольцами и нежные поцелуи. Также на торжество приехала одна из самых популярных певиц Украины Тина Кароль.

Также смотрите в сюжете, как Настя Каменских впервые прокомментировала слухи о свадьбе:

Певица выглядела роскошно и почти акапельно спела новоиспеченным супругам один из самых своих романтических хитов - "Ніжно". Кароль даже сняла туфли на каблуках и босиком предстала перед Настей с Потапом, трепетно видоизменяя строки в песне: "Ніжно, не ніжно Настю люби. Ніжно її зацілуй і обійми", адресуя строки Потапу.

23 Май 2019 в 12:51 PDT INSTAGRAM (@_fantina)

В момент музыкального подарка от Тины Потап трогательно обнимал за плечи свою супругу, а Настя пританцовывала и улыбалась.

23 Май 2019 в 1:14 PDT INSTAGRAM (@_nkfan)

Ранее Настя Каменских показала первые свадебные фото, на которых продемонстрировала свадебный образ.

Напомним, известный украинский продюсер Потап (Алексей Потапенко) официально подтвердил слухи об отношениях с певицей Настей Каменских, которые она тоже комментировала. Артист выпустил новый трек "Константа", который посвятил Насте Каменских. Клип в стиле love story вышел на YouTube-канале артиста в знаковый для пары день – день свадьбы.

К слову, звездные друзья Насти и Потапа уже поздравили влюбленных со знаменательным событием.

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