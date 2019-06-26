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Свадьба не планируется: 25-летняя девушка Виктора Павлика прокомментировала их роман

Екатерина Репяхова ранее заявляла, что Виктор Павлик сделал ей предложение

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:01

Виктор Павлик женится? Такими заголовками пестрят многие СМИ. Избранницей стала 25-летняя пиар-директор артиста Екатерина Репяхова. Журналисты программы "Ранок з Україною", которая выходит на телеканале "Украина", дозвонились к девушке, чтобы узнать, правда ли это.

"Нет, свадьба, конечно, не планируется. Это кто-то придумал все. Мне звонят, поздравляют со свадьбой. Зачем такое делать, если даже близко никогда вообще не было такого разговора", – рассказала эксклюзивно в эфире "Ранку з Україною" возлюбленная Виктора Павлика, Екатерина Репяхова.

Свои 3-летние отношения с девушкой 53-летний Виктор Павлик никак не комментирует. А вот Екатерина их никак и не скрывает. В своем Instagram она всегда выкладывает совместные фотографии с любимым.

Виктор Павлик с возлюбленной Екатериной
Виктор Павлик с возлюбленной Екатериной
Фото: instagram.com/repyahovakate

"Конечно, мы с Виктором уже очень давно вместе. Мы знаем, кто мы есть друг другу, так что это в принципе самое главное для нас", – отметила в интервью телеканалу "Украина" девушка.

Но теперь для Виктора есть повод подумать о четвертой свадьбе.

"Нам штамп в паспорте пока не нужен. Я не знаю, может теперь мы уже и подумаем обо всем этом, если пошла такая жара", – призналась любимая Виктора Павлика в программе "Ранок з Україною".

Смотрите программу "Ранок з Україною" по будням в 6:30 на телеканале "Украина".

Ранее мы также писали, что Екатерина Репяхова показала фото с кольцом и призналась, что на предложение Виктора Павлика ответила согласием.

Напомним, Алина Гросу показала свадебные фото с родителями.

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