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Свадьба Остапчуков в 30-ти трогательных фото: как это было

Сегодня, 21:37

На звездной свадьбе было чуть больше 40 гостей

Ведущий, шоумен, стендап-комик Владимир Остапчук и нотариус Кристина Горняк поженились. Роскошная церемония бракосочетания и свадьба состоялись 15 октября на территории загородного комплекса под Киевом. Смотрите, как это было в нашей фотоподборке.

Любая свадьба начинается с утра невесты и жениха. Кристина ранее призналась, что ночь перед важным событие провела в одиночестве – ей важно было собраться с мыслями и подумать. Утро же она встретила в подготовке к церемонии. В чем ей помогали подружки невесты.

Кристина встречала гостей в лаконичном элегантном платье с вуалью. А в течение праздника сменила еще два образа, каждый из которых подчеркнул индивидуальность и нежность избранницы Владимира.

Остапчук же для свадьбы выбрал классический и сдержанный образ – черный смокинг.

На свой светлый праздник Владимир и Кристина пригласили около 45 гостей, среди которых только самые близкие: родители, друзья и родственники молодоженов. По словам молодоженов, до дня свадьбы их родители не были знакомы лично, поэтому весь вечер провели, общаясь за отдельным столиком.

Главная часть торжества — церемония росписи — прошла после заката солнца, в свете тысяч свечей, лампочек и софитов. В красивом сияющем кругу из гирлянд на берегу Днепра в окружении гостей пара зачитала свои обеты, обменялась обручальными кольцами и стала одной семьей.

Стоит отметить, что пара выбрала нестандартное, но гармоничное цветовое решение для своей свадьбы – теплые осенние оттенки: терракотовый, пастельный, оранжевый, оливковый. Все open-air пространство и зал были заполнены стильными композициями из цветов и светом множества гирлянд и свечей.

Ранее мы писали, что Владимир Остапчук расплакался во время свадебной клятвы Кристине Горняк – смотрите видео.

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