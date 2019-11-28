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Свадьба принца Гарри и Меган Маркл: герцоги поделились эксклюзивным снимком из архива

В честь семейного праздника герцоги порадовали британцев

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:39
Меган Маркл и принц Гарри
Меган Маркл и принц Гарри
Фото: Getty Images

27 ноября принц Гарри и его супруга Меган Маркл отмечали годовщину со дня помолвки. А 9 мая 2018 года состоялась королевская свадьба, которая стала одним из самых громких событий в мире. В честь семейного праздника герцоги обнародовали редкое свадебное фото, которого еще никто не видел.

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Так, на официальной странице герцоги поделились свадебным снимком из семейного архива, на котором счастливые жених и невеста улыбаются в праздничных нарядах. Также к посту супруги прикрепили знаковые фотографии со дня помолвки и первого выхода к прессе с новорожденным первенцем Арчи Харрисоном.

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"Два года назад в этот день", – говорится в сообщении о первой цветной фотографии, которая была сделана во время помолвки принца Гарри и Меган Маркл.

Напомним, что в этом году принц Гарри и Меган Маркл решили впервые нарушить королевскую традицию. На Рождество герцоги отправятся в Америку, где проведут рождественские каникулы с мамой экс-актрисы.

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