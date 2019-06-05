Свадьба Регины Тодоренко и Влада Топалова: известно место проведения

Звездная пара рассекретила подробности предстоящей свадьбы

Регина Тодоренко Фото: instagram.com/reginatodorenko

Известные артисты Регина Тодоренко и Влад Топалов решили сыграть пышную свадьбу. Такой новостью звезды просто обескуражили поклонников, которые уже и не надеялись увидеть Регину в подвенечном платье. Но это случится и уже совсем скоро – в июле этого года.

Регина Тодоренко выходит замуж. Все подробности в видео:

Счастливые родители уже даже и место проведения определились - свадьбу сыграют в Италии, а вот в каком именно городе, пара пока в раздумьях. Всего вариантов два - в Сорренто или Тоскане. Как сообщает InStyle, Регина и Влад планирую пригласить около 60 гостей.

"Сейчас мы думаем, где сможем разместить всех с максимальным комфортом, потому что в пик сезона многие отели просто не располагают нужным количеством свободных номеров", — рассказала Тодоренко.

А Влад Топалов отметил, что это праздник для его супруги и он всю инициативу отдал в ее руки, от выбора платья до всех деталей церемонии.

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"Я считаю, что в первую очередь это праздник Регины, поэтому дал ей карт-бланш и попросил помочь сестру Алину, тем более она совладелица event-агентства Ace Events", — признался Влад Топалов.

Отметим, в октябре 2018 года Регина Тодоренко и Влад Топалов расписалась, а в декабре у пары родился сын Михаил. Однако на днях Регина Тодоренко заявила, что выходит замуж. Речь идет о грандиозном празднике, ведь телеведущая решила надеть традиционное свадебное платье. Дата свадьбы Регины Тодоренко и Влада Топалова пока не известна, однако телеведущая сообщила, что они активно готовятся.

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