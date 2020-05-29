Свадьба с миллиардером: Миранда Керр поделилась архивными фото торжества
Модель поженилась с генеральным директором Snapchat в 2017 году
Австралийская модель Миранда Керр, которая в мае прошлого года во второй раз стала мамой, поделилась эксклюзивными снимками своей свадьбы с миллиардером Эваном Шпигелем. Пара поженилась в мае 2017 года. В честь годовщины экс-ангел Victoria's Secret опубликовала на своей странице в Instagram роскошные фото торжества.
37-летняя Миранда Керр под опубликованными снимками поздравила генерального директора Snapchat с праздником и призналась, что идеи для свадебного образа черпала от королевской семьи Монако. На фото Миранда позирует в белом платье, которое создала креативный директор Dior Мария Грация Кюри.
Напомним, что церемония прошла во дворе элитного дома супругов в Брентвуде. На торжество Миранда Керр и Эван Шпигель пригласили 45 гостей, среди которых были только самые близкие родственники и друзья. Через день после свадьбы в сети появились несколько потрясающих фото, которые опубликовали в Vogue.
Миранда Керр подтвердила рождение сына и рассекретила имя. Детали в видео:
Модель воспитывает 8-летнего сына Флинна от брака с актером Орландо Блумом.
Недавно Миранда Керр снялась в нежном образе для журнала Stellar и рассказала о второй беременности и отношениях с бывшим мужем, актером Орландо Блумом.
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