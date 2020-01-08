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Свадьба внучки Елизаветы II будет закрытой для прессы – СМИ

Принцесса Беатрис выходит замуж за 34-летнего итальянца

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 20:03
Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис
Внучка королевы Великобритании Елизаветы II принцесса Беатрис
Фото: Getty Images

Совсем недавно стало известно, что внучка королевы Британии Елизаветы II в начале сентября обручилась. Избранником принцессы Беатрис стал 34-летний итальянец Эдоардо Мапелло Моцци. Как уже ранее сообщалось, королевская свадьба запланирована на 2020 год.

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Позже также стало известно, что королева отказалась финансировать церемонию и возложила эту обязанность на молодоженов. Более того, Букингемский дворец не разглашает никаких подробностей о свадебной церемонии, а центральные телеканалы не будут вести прямое включение из королевского праздника.

По информации Eonline, представители центральных телеканалов BBC и ITV подтвердили, что зрители не смогут увидеть свадебную церемонию в телеэфире. Торжество будет вполне частным, без доступа общественности и прессы.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци
Фото: Instagram.com

Старшая дочь герцога Йоркского более двух лет встречалась с миллиардером Эдуардо Мапелли Моцци. Бизнесмен сделал предложение принцессе Беатрис в сентябре этого года в Италии. Пара запланировала свадьбу весной 2020 года.

Напомним, что недавно мать принцессы Беатрис рассекретила детали свадьбы дочери.

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