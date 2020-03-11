Свадьба внучки Елизаветы II оказалась под угрозой срыва

Родственники итальянского жениха не смогут прилететь в Лондон

29 мая 2020 года в королевской семье запланировано важное мероприятие – свадьба единственной незамужней внучки Елизаветы II. Принцесса Беатрис станет женой итальянского миллиардера Эдоарда Мапелли-Моцци. Но торжественная церемония оказалась под угрозой срыва из-за смертельной эпидемии – коронавируса.

Дело в том, что родственники 37-летнего жениха родом из Ломбардии (этот итальянский регион был закрыт на карантин из-за вспышки коронавируса). Поэтому они могут так и не попасть на свадьбу. К настоящему времени в Европе зарегистрировано более 18 тысяч случаев заболевания коронавирусом, причем половина из этого числа приходится на жителей Италии.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци Фото: Instagram.com

"Коронавирус подкинул проблем. Несмотря на то, что нет никаких предположений, останется ли Италия в изоляции до конца мая, очевидно, что сложившаяся ситуация может внести коррективы в списки гостей свадьбы", – рассказал источник издания The Daily Telegraph.

Почему королева отказалась финансировать свадьбу принцессы Беатрис, смотрите в сюжете:

Напомним, после замужества принцесса Беатрис получит новый титул.

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