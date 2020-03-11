Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Свадьба внучки Елизаветы II оказалась под угрозой срыва

Родственники итальянского жениха не смогут прилететь в Лондон

Анастасия Очеретнюк
Сегодня, 12:30

29 мая 2020 года в королевской семье запланировано важное мероприятие – свадьба единственной незамужней внучки Елизаветы II. Принцесса Беатрис станет женой итальянского миллиардера Эдоарда Мапелли-Моцци. Но торжественная церемония оказалась под угрозой срыва из-за смертельной эпидемии – коронавируса.

Читайте также:
Свадьба внучки Елизаветы II: принцесса Беатрис отказалась от дорогих подарков

Дело в том, что родственники 37-летнего жениха родом из Ломбардии (этот итальянский регион был закрыт на карантин из-за вспышки коронавируса). Поэтому они могут так и не попасть на свадьбу. К настоящему времени в Европе зарегистрировано более 18 тысяч случаев заболевания коронавирусом, причем половина из этого числа приходится на жителей Италии.

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци
Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци
Фото: Instagram.com

"Коронавирус подкинул проблем. Несмотря на то, что нет никаких предположений, останется ли Италия в изоляции до конца мая, очевидно, что сложившаяся ситуация может внести коррективы в списки гостей свадьбы", – рассказал источник издания The Daily Telegraph.

Почему королева отказалась финансировать свадьбу принцессы Беатрис, смотрите в сюжете:

Напомним, после замужества принцесса Беатрис получит новый титул.

Все подробности в спецтеме Коронавирус

Подпишись на наш telegram

Только самое важное и интересное

Подписаться
Еще несколько материалов по теме:
Внучка Елизаветы II после свадьбы получит новый титул Свадьба внучки Елизаветы II: принцесса Беатрис отказалась от дорогих подарков Свадьба принцессы Беатрис: где состоится венчание внучки Елизаветы II с итальянским женихом
свадьба Елизавета II коронавирус принцесса Беатрис
Реклама

Новости партнеров

Салат по-королевски: божественно вкусно
Салат по-королевски: божественно вкусно
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Шведская закуска к хлебу за 15 минут (рецепт)
Жареная курица с тыквой и картофелем
Жареная курица с тыквой и картофелем
Шепелев отдал их сына родителям Жанны перед свадьбой
Шепелев отдал их сына родителям Жанны перед свадьбой

Популярные статьи

Сегодня, 12:04Wellness

Собака и клещи: как уберечь от паразитов домашних любимцев

Сегодня, 10:02Шоу-бизнес

Автомобили звезд: на чем передвигаются MONATIK, Потап и Дорофеева

Вчера, 17:34Travel

Карта распространения коронавируса: названы самые опасные страны

Вчера, 17:09Шоу-бизнес

Снежана Бабкина показала старшего сына после тяжелой болезни: фото

Вчера, 17:05Wellness

Как убрать живот за неделю: эффективные методы

Вчера, 15:25Wellness

Как быстро избавиться от акне: проверенные домашние средства

Вчера, 14:30Шоу-бизнес

Раскол в семье: Кейт Миддлтон проигнорировала Меган Маркл на службе в Лондоне

Вчера, 14:01Шоу-бизнес

Экс-жена Владимира Остапчука впервые прокомментировала его новые отношения

Вчера, 13:10Events

Календарь с праздниками и выходными днями 2020 в Украине

Вчера, 08:10Техно

Насколько холодно в космосе: ученые дали ответ

Вчера, 07:06Fun

8 Марта удалось на славу: девушка без платья на трассе пыталась поймать такси, видео

9 мартаШоу-бизнес

Меган Маркл и принц Гарри присоединились к Елизавете II на праздничной службе

9 мартаШоу-бизнес

Памяти Марины Поплавской: воспоминания участников "Дизель Шоу" о любимой коллеге

9 мартаEvents

Суперлуние 9 марта: что обязательно нужно сделать

9 мартаFun

9 марта: какой праздник, что нельзя делать и приметы дня

8 мартаШоу-бизнес

Злату Огневич и ее сестру не хотели пускать в самолет в Сингапуре

Новости партнеров

Как вкусно приготовить дешевую рыбу
Как вкусно приготовить дешевую рыбу
Идеальные способы приготовления свиных отбивных для всей семьи
Идеальные способы приготовления свиных отбивных для всей семьи
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Секреты чистоты в доме: 7 правил, которые нельзя нарушать
Назван самый красивый мужчина в мире
Назван самый красивый мужчина в мире
Богині любові: лише ці 4 красивих імені приносять жінкам кохання
Богині любові: лише ці 4 красивих імені приносять жінкам кохання
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
10 фраз, які чоловіки кажуть, коли зраджують
«Йду назавжди»: Ані Лорак зробила несподівану заяву
«Йду назавжди»: Ані Лорак зробила несподівану заяву
Чем опасен любовный приворот: рассказывает Алена Курилова
Чем опасен любовный приворот: рассказывает Алена Курилова