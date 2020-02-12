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Свадьба внучки Елизаветы II: принцесса Беатрис отказалась от дорогих подарков

Гостей торжества попросили пожертвовать средства в благотворительные фонды

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 16:34
Принцесса Беатрис
Принцесса Беатрис
Фото: Getty Images

Последняя незамужняя внучка королевы Елизаветы II – принцесса Беатрис – вместе с миллиардером Эдоардо Мапелли-Моцци воссоединят сердца 29 мая 2020 года в Королевской часовне Сент-Джеймсского дворца. А само празднование будет проходить в Букингемском дворце. Но влюбленные решили отказаться от дорогих подарков.

Почему королева отказалась финансировать свадьбу принцессы Беатрис, смотрите в сюжете:

Как сообщает Daily Mail, молодожены поделились информацией, что не планируют масштабного празднования и не поддерживают традиции дорогих подарков. Они обратились с просьбой к гостям вместо подарков сделать пожертвование в благотворительные фонды – Cricket Brings Hope (нацелен на улучшение жизни в африканской стране Руанда) и Big Change, который принцесса Беатрис основала еще в 2010 году, чтобы улучшить жизнь молодежи.

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"Мы имеем за честь то, что принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци попросили своих свадебных гостей узнать больше о нас и поддержать Big Change", – сказано в заявлении благотворительного фонда, который создала внучка королевы.

Напомним, что недавно мать принцессы Беатрис рассекретила детали свадьбы дочери.

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