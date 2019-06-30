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Свадьба Зои Кравиц: появились первые фото невесты

Звезда сериала "Большая маленькая ложь" тайно вышла замуж в Париже

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 17:30
Свадьба Зои Кравиц: появились первые фото
Свадьба Зои Кравиц: появились первые фото
Фото: instagram.com/zoeisabellakravitz

Слухи о свадьбе Зои Кравиц и Карла Глусмана появились в мае этого года. Еще тогда было известно, что пара тайно узаконила свои отношения, а пышную свадьбу Зои и Карл собираются сыграть позже. И они это сделали. 

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По информации издания People, Зои Кравиц и Карл Глусман поженились в Париже. Папарации засекли влюбленных в пятницу, 28 июня, когда те прибыли в один из столичных ресторанов на праздничный ужин.

Позднее на место приехали друзья пары. Среди них были Николь Кидман, Риз Уизерспун, Лора Дерн, Кара Делевинь со своей девушкой Эшли Бенсон, Эдди Редмейн с женой Анной Багша, Крис Пайн, Дензел Вашингтон. Поздравить Зои также пришел ее звездный отец – музыкант Ленни Кравиц.

Ленни Кравиц на свадьбе дочери в Париже
Ленни Кравиц на свадьбе дочери в Париже
Фото: Getty Images

Примечательно, что для своей свадьбы Зои Кравиц выбрала достаточно открытый наряд. Актриса надела белый топ, короткие бриджи, а также платье-сетку с бусинами.Ее возлюбленный отлично смотрелся в синем костюме с галстуком.

Зои Кравиц тайно вышла замуж в Париже
Зои Кравиц тайно вышла замуж в Париже
Фото: Getty Images

Ранее Зои Кравиц удивила необычным нарядом на афтепати "Оскара".

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