Свадьбы не будет: 31-летняя внучка королевы Елизаветы ІІ приняла важное решение, что произошло

Принцесса Беатрис полностью "заморозила" подготовку к церемонии

31-летняя внучка королевы Великобритании Елизаветы ІІ принцесса Беатрис и ее жених 37-летний итальянский бизнесмен Эдоардо Моцци отменили свадьбу. Пара не сможет заключить брак 29 мая, как планировалось, из-за пандемии коронавируса. Об этом пишет журнал People.

Окончательное решение связано с тем, что правительство Великобритании продлило карантинный режим минимум на три последующие недели. Кроме этого, англиканская церковь заявила, что число людей, посещающих свадебные церемонии в храмах во время вспышки коронавируса, не может быть больше пяти: жених, невеста, священник и два свидетеля.

Источник, близкий к жениху и невесте, дал комментарий журналистам издания People и отметил, что влюбленные пока полностью "заморозили" подготовку к церемонии: "Они не намерены изменить локацию или устроить более масштабное событие. Просто понимают, что сейчас не до свадебных хлопот. Придет время, и принцесса Беатрис и Эдоардо все заново спланируют, но пока они взяли паузу".

Принцесса Беатрис и Эдоардо Мапелли Моцци Фото: Instagram

К слову, пара собиралась пожениться в Сент-Джеймсском дворце в Лондоне, после чего планировала небольшой прием в Букингемском дворце. Беатрис и ее жениху предложили устроить небольшую свадьбу и отметить все в узком кругу, но принцессу это не устроило. Она хочет пышную церемонию с множеством гостей, что невозможно устроить в нынешней ситуации. В итоге принцесса и ее жених решили отложить торжество до 2021 года.

Отметим, что предыдущую дату – 29 мая – брачующиеся выбрали неспроста. 29 июля 1981 года состоялась свадьба принца Чарльза и принцессы Дианы, а 29 апреля 2011 года поженились принц Уильям и Кейт Миддлтон. Оба венчания прошли в Вестминстерском аббатстве. Праздничный банкет по случаю свадьбы герцогов Кембриджских также проходил в Букингемском дворце.

Старшая дочь герцога Йоркского более двух лет встречалась с миллиардером Эдоардо Мапелли-Моцци. Бизнесмен сделал предложение принцессе Беатрис в сентябре прошлого года в Италии.

Почему королева отказалась финансировать свадьбу принцессы Беатрис, смотрите в сюжете:

Напомним, после замужества принцесса Беатрис получит новый титул.

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