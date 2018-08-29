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Тренд на много лет: куда перевезут свадебный наряд Меган Маркл

Все желающие смогут полюбоваться вживую свадебным платьем герцогини Сассекской и королевской тиарой

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:28
Меган Маркл. Фото: Getty
Меган Маркл. Фото: Getty

Роскошное свадебное платье герцогини Сассекской Меган Маркл и даже королевская тиара станут экспонатами тематической выставки в Великобритании. Все модницы мира 19 мая с нетерпением ожидали выхода невесты, ведь каждый раз свадебное платье герцогини задает тренд на много лет.

Так, свадебное платье Меган Маркл вызвало настоящий шквал эмоций у всех поклонников королевской семьи и настоящих модниц, а его фасон уже скопировали сотни невест в мире. Теперь же Кенсингтонский дворец анонсировал, что все поклонники королевской семьи смогут вблизи рассмотреть свадебное платье герцогини Сассекской.

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В Виндзорском замке открывается выставка под названием "Королевская свадьба: Герцог и Герцогиня Сассекские". Среди предложенных экспонатов – роскошное платье Меган Маркл и тиара королевы Марии Текской, сделанная из платины и бриллиантов. Драгоценность Ее Величество дала невесте перед церемонией бракосочетания.

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По словам представителей королевской семьи, люди смогут также увидеть роскошную 5-метровую фату жены принца Гарри. Сама же выставка будет проходить в Виндзорском замке с 26 октября по 6 января. А с 13 июня по 6 октября 2019 года экспонаты перевезут в Холирудский дворец в Эдинбурге.

Свадебные наряды Меган Маркл и принца Гарри. Фото: twitter.com/KensingtonRoyal
Свадебные наряды Меган Маркл и принца Гарри. Фото: twitter.com/KensingtonRoyal
Свадебные наряды Меган Маркл и принца Гарри. Фото: twitter.com/KensingtonRoyal
Свадебные наряды Меган Маркл и принца Гарри. Фото: twitter.com/KensingtonRoyal
Свадебные наряды Меган Маркл и принца Гарри. Фото: twitter.com/KensingtonRoyal
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Напомним, британский модельер Стелла Маккартни в интервью изданию ELLE рассказала о причинах, по которым Меган Маркл выбрала для свадьбы с принцем Гарри именно ее платье.

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Источник: "Сегодня"
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