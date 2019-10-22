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Свадебный поцелуй принца Чарльза и принцессы Дианы признали самым романтичным

Эксперты составили самые запоминающиеся поцелуи всех времен

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 13:38

Британцы назвали свадебный поцелуй принца и принцессы Уэльских на балконе Букингемского дворца самым запоминающимся в истории. К такому выводу пришли в ходе опроса, проведенного по заказу канала HISTORY перед серией выпусков "Фото, изменившие мир".Торжественную церемонию бракосочетания принц Чарльза и принцессы Дианы Спенсер в 1981 году посмотрели 750 миллионов зрителей.

Свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер
Свадьба принца Чарльза и Дианы Спенсер
Фото: Getty Images

"Фотография Чарльза и Дианы является культовой, но она могла вовсе не существовать. Супруги поцеловались, поскольку они забыли сделать это в конце церемонии", – говорится в сообщении.

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На втором месте оказался поцелуй принца Уильяма с супругой Кейт Миддлтон, а третье место, разумеется, у принца Гарри Меган Маркл.

Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Свадьба принца Уильяма и Кейт Миддлтон
Фото: Getty Images

Свадебный поцелуй герцогов Сассекских до сих пор в сердцах британцев. Кроме членов королевской семьи в рейтинг попали – герои одноименного мультфильма Леди и Бродяга, а также певица Мадонна и Бритни Спирс, которые поцеловались на сцене одной из музыкальных премий 16 лет тому назад.

Напомним, что недавно известный актер рассказал шокирующий факт о принцессе Диане.

Также Сегодня.Lifestyle вспомнили лучшие наряды леди Ди, которые остаются в тренде до сих пор. Принцесса Диана всегда выглядела элегантно, красиво и модно. Она не боялась экспериментировать с образами и часто выбирала яркие наряды, а ее канонические образы остались вне времени и тенденций.

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