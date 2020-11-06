"Сваха з вас ніяка": alyona alyona потроллила Сегодня.Lifestyle за подборку холостяков для нее

Кого бы выбрала исполнительница, она не призналась

На днях мы публиковали материал, в котором выбирали женихов для alyona alyona. Среди них были пятеро завидных украинских холостяков, идеально подходящих, на взгляд редакции Сегодня.Lifestyle, для исполнительницы. Алена отреагировала на эту новость, а что она ответила – читайте ниже.

Напомним, что недавно alyona alyona рассказала о своей личной жизни, признавшись, что готова к отношениям. Однако ей сложно выделить время для второй половинки, так как ее будние – это постоянная работа.

alyona alyona Фото: instagram.com/alyona.alyona.official

Мы представили, кто бы подошел на роль ухажера нашей героини. В ТОП-5 вошли Иракли Макацария, Алексей Дурнев, а также еще тройка знаменитостей. Чтобы узнать, кто это, и отдать свой голос за одно из них, пройдите по ссылке.

"С чувством юмора у вас все отлично. А вот сваха вы никакая", – ответила нам alyona alyona.

Судя по всему, рэперша не одобрила ни одного из наших кандидатов. Но мы не обижаемся, и желаем ей найти того самого.

О свежем мини-альбоме alyona alyona смотрите в сюжете:

Ранее в интервью alyona alyona рассказала Маше Ефросининой о своем последнем ромене, о том, готова ли она к отношениям и какие мужчины ей нравятся.

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