"Светится от счастья": Макс Барских крестил сына Миши Романовой
Певица поделилась архивными фотографиями в Instagram
Не секрет, что Мишу Романову и Макса Барских связывает не только музыка. Исполнители дружат уже около 15-ти лет, а недавно Макс стал крестным отцом сына Романовой. Эксклюзивными архивными кадрами звездная мама поделилась в своем Instagram-аккаунте.
Миша признается, что Макс Барских очень заботливый и хороший крестный, который всегда переживает за малыша. Недавно Мартину исполнилось два года и певец подарил мальчику большой автомобиль. Конечно, игрушечный.
А вот родной отец первенца экс-участницы "ВИА Гры" на празднике не появился и даже не поздравил ребенка. Хотя Миша Романова неоднократно пыталась связаться с мужчиной, он ее игнорирует.
В то же время поклонники Миши и Макса считают, что между знаменитостями роман. В комментариях под каждым совместным снимком артистов с Мартином, пользователи пишут, что ребенок Романовой очень похож на Барских:
"Точно сын Барских! Просто копия его! Очень красивые", "Макс просто светится от счастья. Сразу видно – папа", "По-моему это сын Макса, да и так обнимает ее, зачем вы скрываете это?".
Смотрите эксклюзивное интервью с Максом Барских:
А недавно Миша Романова впервые показала себя беременной.
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