"Светится от счастья": Макс Барских крестил сына Миши Романовой

Певица поделилась архивными фотографиями в Instagram

Не секрет, что Мишу Романову и Макса Барских связывает не только музыка. Исполнители дружат уже около 15-ти лет, а недавно Макс стал крестным отцом сына Романовой. Эксклюзивными архивными кадрами звездная мама поделилась в своем Instagram-аккаунте.

Миша признается, что Макс Барских очень заботливый и хороший крестный, который всегда переживает за малыша. Недавно Мартину исполнилось два года и певец подарил мальчику большой автомобиль. Конечно, игрушечный.

Миша Романова с сыном Мартином и Максом Барских Фото: Instagram/misharomanova

А вот родной отец первенца экс-участницы "ВИА Гры" на празднике не появился и даже не поздравил ребенка. Хотя Миша Романова неоднократно пыталась связаться с мужчиной, он ее игнорирует.

Макс Барских крестил сына Миши Романовой Фото: Instagram/misharomanova

В то же время поклонники Миши и Макса считают, что между знаменитостями роман. В комментариях под каждым совместным снимком артистов с Мартином, пользователи пишут, что ребенок Романовой очень похож на Барских:

"Точно сын Барских! Просто копия его! Очень красивые", "Макс просто светится от счастья. Сразу видно – папа", "По-моему это сын Макса, да и так обнимает ее, зачем вы скрываете это?".

Смотрите эксклюзивное интервью с Максом Барских:

А недавно Миша Романова впервые показала себя беременной.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться