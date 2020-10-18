Светлана Лобода в свой день рождения снялась в прозрачном бра в ванне с розами (фото)
Сегодня певице исполнилось 38 лет
Светлана Лобода в свой 38-й день рождения, 18 октября, снялась полуобнаженной. Певица показала фотографии, на которых она в прозрачном бра лежит в ванне с розами, и призналась в любви своей второй половинке.
В подписи к роскошным снимкам артистка рассказала, что у нее есть все, о чем она только мечтала, и даже больше. "У меня есть вы, ваша любовь, обожаемая семья. У меня есть ты..." – загадочно написала Лобода.
Напомним, что недавно Светлана Лобода вернулась к прическе, которую носила несколько лет назад. Она обрезала свои длинные русые волосы и теперь носит короткое светлое каре.
Как выглядит младшая дочь Лободы, смотрите в сюжете:
Накануне мы рассказывали любопытные факты из жизни LOBODA, о которых мало кто знал.
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