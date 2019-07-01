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Светлана Лобода отличилась на свадьбе сестры: курьезное видео

Певица поймала букет невесты на свадьбе сестры Ксении

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:22
Светлана Лобода
Светлана Лобода
Фото: instagram.com/lobodaofficial

29 июня в Киеве состоялась свадьба младшей сестры Светланы Лободы Ксении и украинского бизнесмена Артема Аурсалади. Звезда не смогла пропустить важное мероприятие, более того, Светлана Лобода ушла с праздника не с пустыми руками.

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На своей странице в Instagram артистка порадовала подписчиков видео, на котором она поймала свадебный букет. По ее реакции было понятно, что Светлана не ожидала, что букет упадет ей прямо в руки.

INSTAGRAM (@lobodaofficial) on

Ранее Светлана Лобода рассказывала о тесной связи со своей семьей, а именно с сестрой, поэтому она просто не могла пропустить семейное торжество. Отметим что певица также спела свои лучшие хиты.

По традициям, девушка, поймавшая букет, скоро выйдет замуж. А так как певице приписывают роман с лидером группы Rammstein Тиллем Линдеманном, который, вероятно, является отцом ее младшей дочери Тильды, фанаты надеются на ещё одну шикарную свадьбу.

Напомним, что LOBODA тайно выступила в Киеве на День Конституции.

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