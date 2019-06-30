Светлана Лобода отпраздновала свадьбу в Киеве: подробности и фото

Певица поделилась трогательными снимками в Instagram

Светлана Лобода отпраздновала свадьбу в Киеве Фото: instagram.com/lobodaofficial

Светлана Лобода, которая в День Конституции тайно выступила в Киеве, отгуляла свадьбу в Украине. Скандальная певица выдала замуж свою сестру, о чем рассказала подписчикам в Instagram.

Смотрите, как Светлана Лобода шокировала сеть провокационным нарядом:

В субботу, 29 июня, LOBODA поделилась свадебным фото, на котором запечатлена вместе с сестрой и мамой. "Наш день, мои девочки", – лаконично подписала пост Света.

На свадьбу, которую отпраздновали в украинской столице, LOBODA надела черное мини. Ее сестра Ксения шла под венец в белоснежном платье с открытыми плечами. Мама звезды выбрала блестящее серебристое платье с длинными рукавами.

В социальной сети Света также запостила ролик, в котором они с дочкой едут на свадьбу. "Мы с Евулей едем на важное событие для нашей семьи. Сердце замирает и даже немного страшновато", – поделилась артистка.

Напомним, что ранее Светлана Лобода впервые прокомментировала конфликт с Сергеем Лазаревым. Поговаривают, что на церемонии вручения музыкальной премии в Москве певец нагрубил украинке.

А вчера Алина Гросу впервые показала видео свадебной церемонии.

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